Por: El Espectador

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Una intensa operación de búsqueda se desarrolla en la zona rural de Tadó, Chocó, luego de la desaparición de una avioneta Cessna T206 de matrícula HK4985, operada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana. De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Condoto, en la aeronave viajaban cuatro mujeres que habían participado en una brigada médica en ese municipio y el piloto. Las identidades de las pasajeras son Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, junto al piloto Mehmet Cankaya. El grupo había permanecido en Condoto durante la semana desarrollando actividades en el marco de una brigada de salud, aunque las autoridades no han dado detalles sobre la edad, profesión o rol específico de cada ocupante.

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La Patrulla Aérea Civil, entidad privada y sin ánimo de lucro, había organizado entre el 11 y el 13 de septiembre una brigada médica para atender a la población afectada por el reciente terremoto en Condoto, según el calendario oficial de la organización. Esta entidad despliega médicos y pilotos voluntarios a poblaciones con difícil acceso al sistema de salud, movilizando equipos médicos, medicamentos e insumos esenciales en aeronaves particulares. Según cifras generales publicadas por la organización, las brigadas suelen involucrar entre 40 y 50 profesionales y hasta 2,5 toneladas de material, aunque estos datos no se refieren de manera específica al operativo en Condoto.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) reportó que el último contacto con la aeronave fue a las 9:23 a. m. del domingo 13 de septiembre. Posteriormente, se recibió la señal de una radiobaliza de emergencia en proximidades del cerro Tatamá, a unas 33 millas de la referencia de navegación aérea de Pereira. Esta señal permitió concentrar la búsqueda en el área, aunque hasta la tarde del mismo día las autoridades no habían confirmado la localización de la avioneta ni el estado de sus ocupantes. Mientras tanto, se desplegaron recursos del Ejército, Policía, organismos de socorro y habitantes de las comunidades cercanas para colaborar en la búsqueda.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó que las labores operativas se ven dificultadas por las condiciones del terreno, las lluvias y el acceso restringido, por lo que la búsqueda se desarrolla tanto por tierra como por aire. Aerocivil reiteró que únicamente después de encontrar la aeronave podrá investigarse la causa de la emergencia, por lo que instó a la ciudadanía a no difundir información sin confirmar. Así mismo, tanto la Gobernación del Chocó como la Alcaldía de Condoto han manifestado su solidaridad hacia las familias de los desaparecidos y mantienen comunicación constante con los equipos de rescate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las personas desaparecidas en la avioneta de la Patrulla Aérea Civil?

En la Cessna T206 viajaban Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán, Yuliza Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya, de acuerdo con la Alcaldía de Condoto. Las cuatro mujeres participaron en una brigada médica en el municipio chocoano, pero aún no se conocen detalles oficiales sobre las edades, profesiones o funciones específicas de cada pasajera durante la jornada de salud.

¿Qué es una radiobaliza de emergencia y cuál fue su función en esta búsqueda?

Una radiobaliza de emergencia es un equipo que emite señales de auxilio para ubicar aeronaves o embarcaciones en caso de accidente. En el caso de la avioneta desaparecida, la señal de la radiobaliza permitió delimitar una zona de búsqueda alrededor del cerro Tatamá, aunque no proporciona detalles sobre la situación de los ocupantes o el motivo de la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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