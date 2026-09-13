Ya fueron identificadas las cinco personas que viajaban en la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, que perdió comunicación cuando cubría la ruta entre Condoto (Chocó) y Guaymaral (Bogotá). Se trata de cuatro mujeres que participaron en una brigada de salud y el piloto encargado de llevarlas de regreso a la capital.

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Las pasajeras fueron identificadas como Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, quienes estuvieron durante varios días en Condoto participando en actividades de atención médica a la comunidad, según informó la Alcaldía de ese municipio.

El grupo viajaba acompañado por el piloto Mehmet Cankaya, quien estaba a cargo de la aeronave durante el recorrido hacia el aeropuerto de Guaymaral, luego de que las profesionales terminaran su jornada humanitaria en el departamento.

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Las cuatro pasajeras estaban en una brigada de salud

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Condoto, las cuatro mujeres hicieron parte de una brigada de salud que llegó a al municipio chocoano para prestar atención especializada. Durante su permanencia en el municipio participaron en consultas médicas y actividades relacionadas con promoción y prevención en salud.

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El Tiempo indicó que habitantes de la zona destacaron el trabajo adelantado por las mujeres durante su estadía en el municipio. Sin embargo, por ahora no se conoce qué ocurrió con ellas después de que la aeronave perdiera comunicación.

El estado de salud de las cuatro pasajeras y del piloto continúa sin confirmarse oficialmente. Las autoridades mantienen el operativo para establecer dónde terminó la aeronave y localizar a sus ocupantes.

Último contacto con la aeronave ocurrió cerca del cerro Tatamá

La aeronave despegó durante la mañana del domingo 13 de septiembre desde el aeropuerto Mandinga de Condoto. Según la información entregada por la Aeronáutica Civil, el último contacto con la tripulación ocurrió a las 9:23 de la mañana, cuando el avión se encontraba sobrevolando las inmediaciones del cerro Tatamá, aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira.

Minutos después de perder comunicación se activó la radiobaliza de emergencia. Ante esa señal, la Aeronáutica Civil puso en marcha los protocolos de Búsqueda y Salvamento (SAR), con apoyo de organismos de socorro y de las Fuerzas Militares.

La zona donde se adelanta el operativo es montañosa y de difícil acceso, además de presentar condiciones meteorológicas que han complicado las labores de los equipos de emergencia. El Tiempo agregó que las autoridades continúan coordinando las acciones para encontrar la aeronave y establecer qué ocurrió con las cinco personas que iban a bordo.

Por su parte, la Alcaldía de Condoto pidió prudencia mientras avanzan las labores y aseguró que mantiene comunicación con las autoridades aeronáuticas.

“La administración municipal se encuentra atenta a los informes oficiales que emita la Aeronáutica Civil con el propósito de mantener informada a la ciudadanía… evitando la difusión de versiones no confirmadas”, señaló la administración local.

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