El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 2,4 registrado este lunes 14 de septiembre de 2026 en el departamento del Chocó.

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El movimiento telúrico tuvo como referencia la zona de Istmina y se presentó a las 7:05:21 de la mañana, hora local.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo tuvo una profundidad de 35 kilómetros y fue localizado en las coordenadas 4,49° de latitud y -76,68° de longitud.

El evento fue analizado y confirmado mediante información de 19 estaciones de monitoreo.

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El municipio más cercano al punto del movimiento fue Sipí, Chocó, ubicado a unos 19 kilómetros. También aparecen como localidades cercanas El Dovio, en el Valle del Cauca, a 49 kilómetros, y Trujillo, en ese mismo departamento, a 51 kilómetros.

El SGC clasificó el evento con estatus manual, lo que indica que sus parámetros fueron revisados mediante el proceso correspondiente de análisis sísmico. El reporte registra además un RMS de 0,7 segundos y un gap de 106 grados.

Por su magnitud relativamente baja, el sismo fue un evento de intensidad reducida. El reporte del SGC permite conocer su ubicación, profundidad y características técnicas, aunque estos datos no indican por sí solos si fue sentido por habitantes de las zonas cercanas.

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