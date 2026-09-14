Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella presentó este domingo 13 de septiembre un diagnóstico detallado sobre el estado actual de las finanzas públicas de Colombia y anunció medidas económicas extraordinarias en respuesta a la situación fiscal que asegura haber encontrado. Durante su alocución, De La Espriella puso en duda el manejo de los recursos durante el gobierno de Gustavo Petro e hizo énfasis en la importancia de rectificar el rumbo para evitar una crisis mayor.

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El jefe de Estado argumentó que el presupuesto nacional proyectado para 2027 contempla un monto de $281 billones provenientes de deuda, cifra que, de acuerdo con su intervención, corresponde al 44 % de los recursos presupuestados para ese año. Igualmente, detalló que el servicio de la deuda aumentará a $155 billones, lo que implica un incremento de $55 billones respecto a 2026. Estas cifras revelan una presión significativa sobre las finanzas públicas y, según De La Espriella, obedecen principalmente al desbordado ritmo de gasto de la administración anterior.

De La Espriella aseguró que el cupo de endeudamiento asignado para 2026 fue consumido casi en su totalidad durante los primeros siete meses del presente año. Explicó que el gasto se disparó tanto que la relación de pago de deuda escaló rápidamente: "Se pasó de pagar un peso de cada seis pesos, a uno cada tres pesos", afirmó, para ilustrar la magnitud del deterioro fiscal que, según él, recibió al asumir el poder.

El presidente fue enfático en sus reproches a sectores asociados al petrismo y señaló que, en tan solo una semana, se comprometieron $10 billones que, sostuvo, no se destinaron a inversión ni a obras públicas. En palabras textuales, denunció: "Saquearon al país, saquearon al erario".

En respuesta a este panorama, el Gobierno anunció que implementará medidas concretas para reducir el gasto público y, además, buscará mecanismos adicionales que permitan estabilizar las cuentas nacionales. De La Espriella no descartó la opción de buscar apoyos internacionales que contribuyan a la recuperación fiscal. Asimismo, presentó su plan económico bajo el nombre de "presupuesto de la verdad", prometiendo que incluirá todas las obligaciones que, según sostiene, no habían sido reflejadas en balances anteriores. Parte fundamental de esta estrategia es atraer inversión extranjera y alcanzar un crecimiento económico del 6 % en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de urgencia anunció De La Espriella para enfrentar la crisis fiscal en Colombia?

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno reducirá el gasto público y buscará mecanismos adicionales, incluido el apoyo internacional, para estabilizar las finanzas nacionales. También aseguró que implementará un "presupuesto de la verdad", en el cual se incluirán todas las obligaciones que, según él, no estaban reflejadas en balances anteriores, como parte integral de su estrategia económica.

¿Por qué De La Espriella cuestiona el manejo de las finanzas en el gobierno de Petro?

De acuerdo con De La Espriella, durante el gobierno de Gustavo Petro se incrementó el endeudamiento de manera acelerada, se comprometieron recursos de manera irresponsable y se gastó por encima de los límites presupuestarios, lo que agravó la presión sobre el presupuesto nacional y el servicio de la deuda. Estas afirmaciones sustentan sus críticas y las medidas de ajuste fiscal anunciadas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.