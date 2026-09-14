El precio de la energía en bolsa comenzó a bajar tras la entrada en aplicación del nuevo régimen transitorio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), diseñado para enfrentar el riesgo de desabastecimiento durante el fenómeno de El Niño 2026-2027.

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En agosto, el precio promedio alcanzó $950 por kWh, con máximos de $1.050, mientras que bajo las nuevas reglas se han registrado niveles de $658, $609 y $528 por kWh.

La reducción beneficia especialmente a las comercializadoras con una alta exposición al mercado spot, aunque también representa un riesgo si los precios vuelven a subir durante el periodo de escasez.

Air-e, actualmente intervenida, presenta la mayor exposición entre las empresas analizadas: el 53 % de sus compras de energía dependen de la bolsa, frente a un promedio de 16 %. Le siguen Enelar, con 38 %, ESSA, con 24 %, y Enerca y E.M.S.A., con 20 % cada una.

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La CREG estableció el nuevo esquema mediante la Resolución 101 127 del 27 de agosto de 2026, vigente hasta el 31 de mayo de 2027.

El mecanismo reemplazó la Energía Vendida y Embalsada por un precio de oferta sugerido y una meta mínima de generación térmica.

Además, las ofertas hidroeléctricas deberán considerar el nivel de los embalses y otros costos variables, con precios que aumentarán si disminuye la disponibilidad de agua.

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