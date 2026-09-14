Por: VALORA ANALITIK

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Tras haber cerrado el viernes en $3.084,90, el dólar abrió la sesión de hoy en $3.105 y opera en sus primeras transacciones en $3.107, moviéndose dentro del rango previsto por los modelos tácticos y a la espera de posibles retrocesos hacia la zona objetivo de compra situada entre $3.070 y $3.050.

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JP Tactical Trading destacó que el índice global del dólar mantiene una tendencia alcista intacta tras respetar pisos técnicos clave alrededor de los 103 puntos, respaldado por una fuerte presencia de compradores a escala internacional ante el encarecimiento de los energéticos y las apuestas por una postura más agresiva de la Reserva Federal contra la inflación.

En la región, el dólar gana terreno con fuerza, impulsado especialmente por el comportamiento del peso mexicano, divisa históricamente correlacionada con el peso colombiano.

(Vea también: Precio del dólar en Colombia sigue en caída y mercado pone la mira en lo que viene)

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Este repunte se desata tras nuevos ataques militares contra infraestructuras críticas en Arabia Saudí (incluyendo un oleoducto principal) y la ofensiva de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo, a lo que se sumó el aplazamiento abrupto de las negociaciones en Omán entre Irán y estados del Golfo.

Paralelamente, las tensiones se extienden a Europa del Este tras el llamado del presidente Donald Trump a Ucrania para detener los ataques contra refinerías rusas ante la escasez global de combustibles (con precios de la gasolina en EE. UU. superando los US$6 por galón por primera vez), un escenario que consolida costos energéticos elevados y presiones inflacionarias generalizadas.

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