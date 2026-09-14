Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense es clave para la economía colombiana y su comportamiento repercute directamente en múltiples aspectos financieros del país, aunque el peso colombiano sea la moneda oficial. Según 90 Minutos, actividades como el comercio internacional, la inversión extranjera y numerosas operaciones financieras nacionales dependen en buena parte de la cotización de la divisa norteamericana. Por eso, las fluctuaciones en el precio del dólar influyen de manera inmediata en empresas, consumidores y en las propias finanzas del Estado colombiano.

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Colombia es un país tradicionalmente exportador de productos como petróleo, café, flores, banano y carbón. Estas materias primas se negocian principalmente en dólares en los mercados globales. De acuerdo con 90 Minutos, cuando el dólar presenta una tendencia al alza frente al peso, los exportadores suelen recibir más pesos por cada dólar que ingresa al país, lo que puede resultar una ventaja para ese sector. No obstante, el efecto no es el mismo en el comercio de importaciones. El país importa numerosos bienes y servicios —por ejemplo, maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales— cuyo pago también se hace en dólares. Así, cuando la divisa estadounidense sube de precio, estos productos se encarecen, afectando especialmente a las empresas que dependen de insumos foráneos y, finalmente, a los consumidores.

El impacto del dólar se refleja asimismo en el costo de vida de la ciudadanía. Cuando el precio de productos importados aumenta, muchas empresas trasladan ese costo adicional al consumidor final. Esto se plasma en precios más altos de electrodomésticos, computadores, celulares, repuestos para vehículos y alimentos que requieren componentes foráneos. Viajar al exterior también se vuelve más costoso, pues se necesita más peso colombiano para adquirir dólares.

En el ámbito financiero, el valor del dólar actúa como termómetro de la confianza en la economía local, según 90 Minutos. Una tasa de cambio estable suele transmitir estabilidad y favorecer la llegada de inversión, mientras que las fuertes fluctuaciones generan percepciones de incertidumbre entre inversionistas nacionales y extranjeros. Actualmente, la tasa representativa del mercado reportada es de 1 dólar estadounidense igual a 3.072,27 pesos colombianos, lo que marca la pauta para los movimientos comerciales y financieros del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la subida del dólar a los precios de productos importados en Colombia?

Cuando el dólar sube frente al peso colombiano, productos importados como tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales tienden a encarecerse. Esto es porque dichas compras se hacen en dólares y se deben intercambiar más pesos por cada dólar necesario, aumentando así el costo final para empresas y consumidores, tal como señala 90 Minutos.

¿Qué productos colombianos se benefician de un dólar alto y por qué?

De acuerdo con 90 Minutos, exportadores de petróleo, café, flores, banano y carbón suelen beneficiarse cuando el dólar sube, porque reciben más pesos por cada dólar que entra al país por sus ventas internacionales. Esto fortalece sus ingresos y puede incentivar al sector exportador dependiendo de la tendencia del mercado cambiario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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