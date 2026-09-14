El aumento de los costos laborales en las estaciones de servicio de Colombia pone en riesgo la operación 24 horas, especialmente en establecimientos pequeños y rurales.

Sigue a PULZO en Discover

Según un estudio del gremio Somos Uno, mantener una posición de atención continua pasó de costar $1,18 millones semanales en julio de 2024 a $1,81 millones en julio de 2026, un incremento de 53,5%.

El sector atribuye la presión a factores como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, la ampliación de la jornada nocturna y mayores recargos por horas extra y trabajo nocturno.

Al mismo tiempo, existe una brecha de $272 por galón entre los costos laborales y el margen reconocido por la regulación.

Lee También

El gremio advierte que, ante los precios máximos regulados, las estaciones tienen pocas opciones para compensar el aumento de gastos.

Por eso, algunas podrían reducir horarios, personal o mantenimiento, mientras que las más pequeñas enfrentarían mayores dificultades para mantenerse abiertas.

La situación genera preocupación por el abastecimiento de combustibles en municipios donde existen pocas estaciones disponibles.

El sector pidió a la Creg revisar el régimen de precios y actualizar el margen de comercialización para garantizar la sostenibilidad del servicio y preservar los empleos formales que ha generado la industria.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.