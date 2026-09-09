La crisis del servicio de energía eléctrica en la región Caribe generó fuertes críticas de los gobernadores del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y Bolívar, Yamil Arana, frente a las medidas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para sancionar y cobrar sobrecostos a usuarios que superen sus promedios habituales de consumo.

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Verano cuestionó que estas medidas desconozcan las condiciones climáticas de la Costa, donde las temperaturas pueden alcanzar entre 36 °C y 39 °C.

Señaló que el uso permanente de ventiladores y aires acondicionados es una necesidad para soportar el calor, especialmente frente a las temperaturas mucho menores de Bogotá. Por ello, comparó las restricciones con “ponerle dieta a una persona que lleva seis días sin comer”.

El gobernador explicó que, mientras un hogar promedio en Bogotá consume menos de 300 kWh mensuales, familias de estratos bajos del Caribe pueden requerir entre 800 y 1.000 kWh.

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Esta elevada demanda también ha provocado problemas en la infraestructura: 115 transformadores resultaron averiados en ocho días.

Arana, por su parte, denunció facturas de hasta $500.000 en hogares vulnerables de Bolívar y advirtió que pagar la energía puede significar dejar de comprar alimentos.

Además, municipios como Cimití y Santa Rosa del Sur enfrentan cortes de hasta 12 horas diarias, mientras Afinia acumula una deuda superior al billón de pesos.

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