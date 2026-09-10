Por: CENET

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El Banco Central Europeo (BCE) decidió incrementar sus tasas de interés en 25 puntos básicos, llevando la facilidad de depósito al 2,5%. Este movimiento responde al resurgimiento de la inflación y las tensiones generadas por la subida en los precios de la energía, fenómeno vinculado al conflicto en Oriente Próximo. De acuerdo con el BCE, la tasa de las operaciones principales de financiación se fijó en 2,65%, mientras la facilidad marginal de crédito alcanzó 2,90%. Es la segunda ocasión en 2026 que el BCE ajusta las tasas, la anterior fue en junio, marcando una diferencia significativa respecto a la pausa observada en julio, cuando optó por mantenerlas inalteradas.

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Según cifras del propio BCE, la inflación en la zona euro tocó el 3,3% en agosto, alejándose así del objetivo del 2% que la autoridad monetaria se traza para el mediano plazo. El escenario está dominado por el efecto de la energía: el precio del petróleo Brent superó nuevamente los 100 dólares por barril y el gas natural registró niveles altos en el contexto europeo, todo condicionado por las dificultades de transporte a través del estrecho de Ormuz. El BCE enfatizó que "el conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionistas y se prevé que la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado", subrayando la dificultad de reducción por factores externos.

Las proyecciones revisadas de la entidad apuntan a que la inflación permanecerá por encima del objetivo en los próximos años: se espera un 3% para 2026, 2,5% en 2027 y 2,1% para 2028. Además, la inflación subyacente —que descarta energía y alimentos— también se mantiene elevada, según los cálculos del BCE. De esta forma, la política monetaria se orienta a frenar el avance de los precios, aunque analistas como los de XTB recalcan que tasas más altas no solucionan el origen del problema energético, sino que afectan el consumo y la inversión. Mientras tanto, la entidad proyecta un crecimiento económico moderado para los próximos tres años, con advertencias sobre riesgos asociados tanto a la inflación como al desempeño económico.

Las opiniones en el mercado sobre los pasos siguientes son diversas. Banca March ve probable una nueva subida de tasas si el conflicto persiste y la economía no se desacelera, mientras PIMCO aboga por una pausa prolongada para preservar margen de maniobra. El resultado de esta estrategia se irá decantando en las próximas decisiones del BCE y los mensajes de su presidenta, Christine Lagarde, con el foco puesto en la evolución de los precios de la energía y la resiliencia económica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el BCE subió sus tasas de interés en 2026 y cuál es la relación con la inflación?

El BCE incrementó sus tasas de interés debido a la persistente inflación en la zona euro, que alcanzó 3,3% en agosto, según el propio organismo. El aumento de los precios, impulsado principalmente por los altos costos de la energía en medio de la guerra en Oriente Próximo, llevó al banco central a ajustar su política para intentar acercar la inflación a su objetivo del 2%. Mantener tasas elevadas busca, así, frenar el avance de los precios en el mediano plazo.

¿Qué significa inflación subyacente y cómo afecta las decisiones del BCE?

La inflación subyacente es una medida que excluye el precio de la energía y los alimentos, considerados componentes volátiles. En el caso del BCE, las previsiones de inflación subyacente siguen siendo elevadas, lo que influye en mantener una postura restrictiva de política monetaria, ya que indica que la presión sobre los precios es generalizada y persiste más allá de los factores exteriores temporales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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