Pulzo está en Miami, en donde el neobanco hizo el anuncio más grande de su historia: entrar a operar en el mercado más poderoso del mundo.

Sigue a PULZO en Discover

Nu, el banco digital más grande de Latinoamérica, anunció este 10 de septiembre de 2026 el inicio de sus operaciones en Estados Unidos, como parte de su estrategia para convertirse en una plataforma global de servicios financieros.

La compañía llega al mercado estadounidense con una oferta enfocada en las necesidades bancarias cotidianas y productos sin comisiones.

La Cuenta Nu ofrece un rendimiento de 3,50 % APY sobre los depósitos, tarjeta débito de metal, metas de ahorro y transferencias nacionales e internacionales.

Lee También

Además, su tarjeta de crédito, respaldada por Mastercard, no tiene cuota anual y ofrece un cashback ilimitado del 1,5 % por compras, con posibilidad de aumentarlo al 2 % bajo ciertas condiciones.

Junto con su llegada a Estados Unidos, Nu presentó Nu Global, una cuenta digital multidivisa dirigida a personas que manejan dinero entre diferentes países.

El producto permite enviar y recibir fondos entre más de 35 países de manera rápida y sin comisiones. También ofrece saldos digitales en dólares y euros, tarjeta Mastercard virtual y acceso a activos como Bitcoin y Ethereum.

La expansión ocurre después de que Nu superara los 140 millones de clientes en Latinoamérica y obtuviera aprobación condicional para establecer un banco nacional en Estados Unidos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.