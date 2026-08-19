La emergencia provocada por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto llevó a diferentes empresas a implementar medidas para apoyar a las personas y comunidades que resultaron afectadas.

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En ese contexto, Nu Colombia anunció una serie de alivios financieros dirigidos a sus clientes que se encuentran en las zonas impactadas, con alternativas que buscan facilitar el acceso a dinero y dar mayor flexibilidad para cumplir con las obligaciones financieras.

La compañía informó que las medidas hacen parte de una estrategia de apoyo que también contempla donaciones y mecanismos para que sus usuarios puedan contribuir a las labores de atención y reconstrucción.

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Entre las decisiones anunciadas se encuentran retiros ilimitados en cajeros automáticos, avances de tarjeta de crédito hacia la cuenta de ahorros sin comisión y el diseño de alternativas de refinanciación.

Nu permitirá retirar dinero sin límite y hacer avances sin comisión

Una de las principales medidas anunciadas por Nu Colombia está relacionada con la disponibilidad de liquidez para sus clientes en las regiones afectadas por la emergencia.

De acuerdo con la compañía, los usuarios ubicados en esas zonas podrán realizar retiros ilimitados en cajeros automáticos, una alternativa que busca facilitar el acceso a efectivo en un momento en el que algunas familias pueden enfrentar gastos adicionales derivados de los daños ocasionados por el terremoto.

Además, los clientes podrán hacer avances desde su tarjeta de crédito hacia su cuenta de ahorros sin pagar comisión.

La medida representa una alternativa para quienes necesiten disponer de recursos de manera inmediata y cuenten con cupo disponible en su tarjeta.

Nu explicó que estas acciones buscan ofrecer mayor flexibilidad financiera mientras continúa la recuperación de las comunidades afectadas.

También preparan refinanciación de deudas hasta por 48 meses

La compañía también anunció que trabaja en el diseño de alternativas para que los clientes afectados puedan modificar las condiciones de pago de sus obligaciones.

La propuesta contempla plazos de hasta 48 meses y tasas de interés reducidas para las tarjetas de crédito, aunque Nu indicó que estas opciones se encuentran en proceso de diseño.

Este punto será especialmente relevante para los usuarios que, como consecuencia de la emergencia, tengan dificultades para asumir sus pagos habituales.

La refinanciación permitiría ampliar el plazo de las obligaciones y reducir la presión sobre el presupuesto mensual de los clientes que cumplan con las condiciones establecidas por la compañía.

Por ahora, Nu Colombia señaló que continúa monitoreando la situación para determinar si es necesario implementar nuevas medidas de apoyo.

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