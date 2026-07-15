Por: VALORA ANALITIK

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En este sentido, el neobanco explicó que los directores generales en la región, Armando Herrera en México, y Marcela Torres en Colombia, pasarán a reportar directamente a Chanes, preservando la autonomía operativa en sus respectivos mercados.

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El anuncio se da luego de confirmar más de 135 millones de clientes a nivel global y la autorización para operar como banco en México. En este mercado, Nubank tiene la expectativa de consolidarse como el mayor banco digital del país.

En Colombia se reportó que más de cinco millones de personas ya eligieron a Nu, que hoy está presente en todos los departamentos del país, mientras que en Brasil, Nubank es la principal institución financiera, según el NPS Prism de Bain & Company correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

En América Latina, cerca de 37 millones de personas ingresaron al sistema financiero formal a través de la plataforma: 31,5 millones en Brasil, 4,7 millones en México y casi 1 millón en Colombia.

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David Vélez, fundador y CEO global de Nubank, afirmó que “unificar la región bajo el liderazgo de Livia es un paso natural. Las mismas barreras que limitaron la inclusión financiera en Brasil todavía persisten en toda América Latina. Ahora tenemos las herramientas, el equipo y el historial necesarios para superarlas con mayor rapidez”.

Según explicó el neobanco, la nueva posición de Chanes ofrece soporte estructural a los gerentes en México y Colombia.

En el primer trimestre de 2026, Nu México alcanzó el punto de equilibrio y ahora suma 15 millones de clientes, con la incorporación de casi 12.000 nuevos clientes por día.

Por su parte, Nu Colombia cumplió cinco años de operación con más de $11 billones en depósitos y US$130 millones en inversiones planeadas para 2026.

En Brasil, donde ya atiende a más del 60 % de la población adulta, Nubank ve un amplio espacio para la expansión de ingresos. Para acelerar esa monetización y ampliar la oferta de productos, la compañía se comprometió a invertir US$8.200 millones hasta 2026.

En línea con este crecimiento constante, Nubank Brasil mantiene su eficiencia operativa y la excelencia en el servicio, registrando uno de los índices más bajos de reclamos del Banco Central entre las mayores instituciones financieras del país.

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