Por: El Espectador

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El país enfrenta un momento crítico después del potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones el pasado 10 de agosto. El presidente Abelardo de la Espriella ha dado a conocer una serie de medidas urgentes que buscan encaminar la recuperación nacional, con la declaración próxima de la emergencia económica como eje central. Este miércoles se llevará a cabo su primer consejo de ministros, en el que firmarán el decreto fundamentado en la emergencia, con el objetivo de canalizar acciones y recursos hacia la reconstrucción de las zonas más afectadas.

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De acuerdo con las declaraciones del jefe de Estado, luego de un encuentro estratégico con el sector asegurador, se ha trazado una hoja de ruta para garantizar respuestas inmediatas a los damnificados. Entre las acciones se incluye el apoyo en el pago de pólizas, proceso que inició apenas surgió la emergencia, seguido de la priorización de subsidios para los hogares en estratos 1, 2 y 3, así como para las viviendas de interés social. De la Espriella subrayó que, pese a ese enfoque, todos los asegurados recibirán atención adecuada en este contexto desafiante, según lo reportado por El Espectador.

En palabras del presidente, "Hoy en el consejo de ministros firmaremos junto a los ministros de despacho el decreto madre de emergencia económica". Explicó que en condiciones normales, el Estado podría responder a una tragedia como esta recurriendo a instrumentos ordinarios y haciendo ajustes en el presupuesto general de la nación. Sin embargo, Colombia atraviesa una situación fiscal compleja: uno de cada tres pesos recaudados se destina actualmente al pago de la deuda pública, cuando hace una década la proporción era de uno por cada seis. Además, indicó que la deuda bruta supera el 60 % del producto interno bruto (PIB) y el déficit fiscal ejerce una presión significativa sobre las finanzas, según los datos oficiales presentados.

En este marco, el mandatario anunció la revisión y posible reducción de gastos provenientes de programas de la administración anterior, priorizando exclusivamente aquellas áreas que resulten esenciales para enfrentar la actual emergencia. De la Espriella recalcó que no se afectará a los sectores más vulnerables, como las personas mayores, y que el eje está puesto en garantizar recursos para atender a las víctimas y reconstruir las zonas golpeadas. Las facultades derivadas de la emergencia económica estarán delimitadas al propósito de responder directamente a las necesidades ocasionadas por el terremoto, no constituyendo un permiso irrestricto para el gasto estatal.

El esperado consejo de ministros que tendrá lugar en el Palacio de San Carlos busca coordinar todos los esfuerzos para superar la emergencia, delineando el camino para la recuperación del país en un escenario fiscal retador y marcado por la urgencia social.

¿En qué consiste la emergencia económica declarada por Abelardo de la Espriella tras el terremoto?

La emergencia económica permite al gobierno tomar medidas extraordinarias para enfrentar de manera eficiente los efectos del terremoto, facilitando la obtención de recursos y agilizando la reconstrucción de las zonas afectadas. Estas acciones están delimitadas por el decreto y enfocadas en atender directamente las necesidades causadas por la tragedia, de acuerdo con fuentes oficiales citadas.

¿Qué acciones ha priorizado el gobierno para ayudar a las personas afectadas por el terremoto en Colombia?

El gobierno ha priorizado el apoyo en el pago de pólizas a los asegurados, con especial atención a los hogares en estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social. Además, se implementarán subsidios y recursos para reconstrucción, asegurando que los sectores más vulnerables reciban atención adecuada y que la respuesta institucional sea efectiva y concreta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.