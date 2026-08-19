Por: VALORA ANALITIK

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La reconstrucción por el terremoto en Colombia demandará recursos del orden de los $ 30 billones, por lo que el Gobierno De la Espriella ya hace las cuentas y busca los recursos que se van a necesitar, más allá de las donaciones que han llegado.

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José Manuel Restrepo, vicepresidente colombiano, aseguró que el escenario financiero del país cuenta con créditos contingentes de rápido uso para enfrentar emergencias, tragedias como esta.

Para casos como el del terremoto en Colombia, dice el funcionario, existen estas figuras tanto en el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, como en el BID.

Opciones para financiar el terremoto en Colombia

Aclaró el vicepresidente que el país va a necesitar la emergencia económica que el presidente Abelardo de la Espriella ya anunció, aclarando que esa emergencia económica va a permitir un espacio “para que se puedan atender no solamente las ayudas humanitarias, no solamente la reconstrucción de las ciudades, sino también la reactivación de esos territorios del país”.

Si bien el gobierno De la Espriella asegura que no optará por el aumento de impuestos para financiar los recursos que requiere el terremoto en Colombia, agencias calificadoras y analistas locales aseguran que no habría otra salida que una reforma tributaria.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.