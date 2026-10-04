Por: EL PILON SA

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Un grave accidente de tránsito ocurrido en el sector de Once Reces, en la carretera que une al municipio de Aguachica con el corregimiento de Morrison, dejó un saldo fatal la noche del sábado. Dos hombres, identificados preliminarmente como Albeiro, conocido mecánico de Aguachica y popularmente llamado ‘Pokemóna’, y su amigo Jaider Tamara, habitante del corregimiento, fallecieron en el lugar de los hechos. La comunidad de ambas regiones se encuentra impactada y consternada por la tragedia, pues ambas víctimas eran figuras ampliamente reconocidas en la zona.

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Según información recopilada en el sitio del accidente y recogida por las autoridades, Albeiro viajó hasta el sector con el propósito de brindar auxilio mecánico a Jaider Tamara. Este último se encontraba previamente varado en la vía, situación que requirió la intervención de su amigo. Tras solucionar el inconveniente mecánico, ambos hombres abordaron una motocicleta con la intención de movilizarse juntos. Fue en ese preciso momento cuando, de acuerdo con los testimonios iniciales, fueron embestidos por un vehículo tipo turbo. El fuerte choque provocó la muerte instantánea de ambos ocupantes de la motocicleta.

Las autoridades competentes han iniciado las respectivas investigaciones sobre el siniestro vial, aunque hasta el momento los informes son preliminares y no se ha detallado la identidad del conductor del vehículo involucrado. La noticia ha causado gran conmoción entre los habitantes de Aguachica y Morrison, especialmente por la cercanía que muchos de ellos mantenían con las víctimas. El dolor y el desconcierto predominan en ambas comunidades mientras las autoridades adelantan las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, esta situación evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestos quienes transitan por esa vía, y pone de relieve la importancia de que se entregue atención tanto a la movilidad como a la seguridad en las carreteras de la región. La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se emitan pronunciamientos oficiales junto con medidas que puedan prevenir hechos similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente en la vía Aguachica-Morrison?

Las víctimas fueron identificadas como Albeiro, un reconocido mecánico de Aguachica apodado ‘Pokemóna’, y Jaider Tamara, residente del corregimiento de Morrison. Ambos eran conocidos en sus comunidades, lo que ha generado mayor consternación tras el trágico accidente registrado según los reportes iniciales.

¿Cómo ocurrió el accidente que involucra a un vehículo tipo turbo y una motocicleta?

Según los primeros informes, Albeiro ofreció ayuda mecánica a Jaider Tamara, quien estaba varado en la vía. Una vez resuelto el inconveniente, ambos abordaron una motocicleta y, en ese momento, fueron impactados fuertemente por un vehículo tipo turbo. El accidente resultó en la muerte inmediata de ambos ocupantes, lo que motivó el inicio de una investigación oficial sobre los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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