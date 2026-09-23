Por: EL PILON SA

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La Universidad Popular del Cesar (UPC) tomó una decisión determinante para proteger a su comunidad académica frente a los recientes episodios de alteraciones de orden público que afectan distintos municipios del país. Según lo anunciado por el Consejo Académico de la institución, durante los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de septiembre de 2026, se estipularán medidas de flexibilidad académica en las sedes de Valledupar y Aguachica. Esta disposición abarca todos los programas de pregrado, posgrado y el preuniversitario, en respuesta directa al ambiente de prevención que prevalece en la región Caribe por el paro armado en el Magdalena, afectando el departamento del Cesar.

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De acuerdo con el comunicado oficial compartido por la universidad, la actividad académica se trasladará principalmente al entorno virtual, buscando salvaguardar la seguridad de profesores y estudiantes sin interrumpir el desarrollo del calendario institucional. El Consejo Académico precisó que "se autoriza el desarrollo de clases sincrónicas apoyadas en herramientas y plataformas tecnológicas institucionales o disponibles para tal fin, tales como Zoom, Google Meet, AulaWeb, aulas sincrónicas y demás medios tecnológicos". Esta estrategia implica que durante el periodo señalado, no habrá actividades educativas presenciales en las aulas tradicionales, sino que se enfatizará el uso de medios digitales para mantener la continuidad formativa.

La administración universitaria subrayó que esta medida cobija igualmente a quienes cursan especializaciones y maestrías. En sus palabras: "Nos permitimos informar que dichas medidas se hacen extensivas a los programas de posgrado de la Universidad Popular del Cesar". No obstante, el comunicado deja claro que existen excepciones precisas: las actividades que, por su naturaleza, deben desarrollarse de manera presencial o no pueden ser detenidas seguirán en formato físico. Entre estas se cuentan prácticas formativas, tareas clínicas, asistenciales o de campo que resultan esenciales para el proceso académico de algunos estudiantes.

Finalmente, en un intento de brindar tranquilidad en medio de la incertidumbre, la UPC confirmó que la ceremonia de grado prevista para el viernes 25 de septiembre de 2026 se mantendrá sin cambios y se efectuará según la agenda establecida. La universidad reiteró su compromiso con el bienestar y la formación de sus futuros profesionales, adaptando sus dinámicas a la coyuntura regional pero sin perder de vista sus procesos institucionales fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de flexibilidad académica que implementó la Universidad Popular del Cesar por el orden público?

La Universidad Popular del Cesar decidió trasladar las clases a modalidad virtual entre el 24 y el 26 de septiembre de 2026 en las sedes de Valledupar y Aguachica, utilizando plataformas como Zoom, Google Meet o AulaWeb. Esta disposición aplica para programas de pregrado, posgrado y el preuniversitario, con el objetivo de mantener el calendario académico y proteger a su comunidad durante los episodios de alteraciones de orden público.

¿Qué actividades de la UPC se mantienen presenciales pese a la flexibilidad académica?

De acuerdo con el comunicado oficial, las únicas actividades que seguirán en formato presencial serán aquellas prácticas, clínicas, asistenciales o de campo que no pueden ser interrumpidas o requieren presencialidad por su naturaleza operativa. Todo lo demás, incluidas clases teóricas y exámenes, pasará a modalidad remota, con excepción de la ceremonia de grados, que tampoco sufrirá cambios y se realizará como estaba prevista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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