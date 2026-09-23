Por: EL PILON SA

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La Universidad Popular del Cesar (UPC) tomó la determinación de implementar una serie de medidas de flexibilidad académica frente a la situación de orden público que afecta varios municipios del país, buscando ante todo salvaguardar la tranquilidad y el bienestar de su comunidad universitaria. Según lo confirmado en un comunicado del Consejo Académico, la medida tendrá vigencia durante los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de septiembre de 2026, aplicando tanto a las sedes de Valledupar como a la de Aguachica. Esta decisión se extiende a todos los programas de pregrado, posgrado y preuniversitario que ofrece la institución.

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La determinación surge, de acuerdo con la UPC, debido al ambiente de prevención que se ha instalado en la región Caribe tras los efectos del paro armado en Magdalena, situación que incrementó la incertidumbre en poblaciones como Cesar, especialmente entre estudiantes y docentes. Tal escenario llevó a la directiva universitaria a priorizar la seguridad, migrando temporalmente la dinámica educativa a la virtualidad como vía para no interrumpir el desarrollo del calendario académico institucional.

En el documento oficial, la universidad precisó que durante los tres días mencionados, “se autoriza el desarrollo de clases sincrónicas apoyadas en herramientas y plataformas tecnológicas institucionales o disponibles para tal fin”, entre las que destacan Zoom, Google Meet, AulaWeb y otros recursos digitales. El énfasis en el carácter sincrónico implica que las clases se realizarán en tiempo real, en contacto directo entre docentes y estudiantes, aunque a distancia. La UPC reiteró además que ningún programa, incluidas especializaciones y maestrías, quedará por fuera de esta dinámica, detallando que la decisión “se hace extensiva a los programas de posgrado”.

No obstante, existen excepciones. La UPC aclaró que se mantendrán las actividades que, por su naturaleza, requieren obligatoriamente presencialidad y no pueden ser suspendidas bajo ninguna circunstancia. Esto incluye “prácticas formativas, clínicas, asistenciales o de campo”, tareas catalogadas como esenciales y que demandan la presencia física para garantizar su correcta realización.

En medio de la incertidumbre, la UPC envió un mensaje de confianza a los estudiantes, asegurando que la ceremonia de grado prevista en la programación no sufrirá modificaciones. Así lo indicó la universidad al afirmar que “la ceremonia de grado prevista para el viernes 25 de septiembre de 2026 no presenta modificación alguna y se realizará conforme a la programación establecida”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la flexibilidad académica implementada por la UPC durante situaciones de orden público?

La flexibilidad académica adoptada por la Universidad Popular del Cesar (UPC) significa que las clases presenciales pasan a un formato virtual sincrónico, utilizando plataformas tecnológicas como Zoom, Google Meet y AulaWeb. Esto busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes sin afectar el desarrollo académico durante los días afectados por el orden público, salvo en actividades estrictamente presenciales como prácticas formativas y clínicas.

¿Las ceremonias de grado de la Universidad Popular del Cesar se verán afectadas por la situación de orden público?

De acuerdo con la información oficial emitida por la UPC, la ceremonia de grado programada para el viernes 25 de septiembre de 2026 en sus sedes no sufrirá modificaciones. A pesar de la contingencia, la institución garantizó la realización de este importante evento conforme al cronograma establecido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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