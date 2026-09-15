Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un violento ataque en la zona rural de Simaña, en La Gloria, sur del departamento del Cesar, ha provocado conmoción entre los habitantes y ha encendido nuevamente las alarmas por la crisis de seguridad en la región. De acuerdo con la información proporcionada por Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, hombres armados ingresaron a un establecimiento, exigieron apagar la música y, posteriormente, abrieron fuego de manera indiscriminada contra las personas presentes. El saldo preliminar, según datos oficiales, es de cuatro personas fallecidas y varias más heridas.

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Las imágenes de la tragedia circularon rápidamente en redes sociales, mostrando la magnitud del horror vivido: personas en el suelo, algunas de ellas aún con signos de vida y otras auxiliadas por la comunidad, que acudió a trasladarlas a centros médicos cercanos. Sobre la cifra de víctimas, residentes de Simaña mencionan que serían cinco los fallecidos, aunque esta información todavía no ha sido respaldada por las autoridades competentes. En cuanto a las identidades, se ha mencionado, de manera extraoficial, a Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y a los hermanos Miguel y Milton Armenta Jaraba como las posibles víctimas, pero será la investigación oficial la que determine los nombres y el número definitivo de personas muertas.

En la búsqueda de explicaciones para este acto de violencia, las autoridades manejan como una de las principales hipótesis la disputa entre grupos armados ilegales que buscan controlar actividades ilícitas y rentas ilegales en el sur del Cesar. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado quiénes fueron los autores materiales ni las causas específicas del ataque. Mientras tanto, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta institucional, condenando el hecho y manifestando preocupación ante el deterioro de la seguridad en la zona.

Este suceso se suma a otro hecho reciente en la ciudad de Mocoa, donde, en la noche del 9 de septiembre, tres personas fueron asesinadas en circunstancias similares. Ambas situaciones evidencian el deterioro del orden público y han llevado a las autoridades a solicitar un mayor respaldo del Gobierno Nacional. Por ahora, se han anunciado refuerzos de inteligencia y presencia de la Fuerza Pública en puntos estratégicos mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque en Simaña, sur del Cesar?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni identificado a los autores materiales del ataque en Simaña. Se investiga la posible relación con disputas entre grupos armados ilegales que buscan el control de actividades ilícitas en la zona, pero por ahora esta es solo una hipótesis y el caso sigue bajo investigación.

¿Por qué hay presencia de grupos armados en el sur del Cesar y qué significa “rentas ilegales”?

Según las autoridades y lo reportado en medios oficiales, los grupos armados estarían en conflicto por el control de actividades y recursos obtenidos de manera ilegal, conocidos como “rentas ilegales”. Estas rentas pueden referirse a ingresos provenientes de actividades como el contrabando, narcotráfico o la extorsión, fuentes de financiación para estos grupos según las investigaciones en curso en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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