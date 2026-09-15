Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Han transcurrido 18 días desde la desaparición de Andrés Felipe Cruz Varón en Ibagué, sin que su familia tenga noticia de su paradero. El joven salió de San Bernardo el 27 de agosto y, tras pasar la madrugada del día siguiente, perdió contacto con sus allegados. Además, la motocicleta Eco en la que se movilizaba tampoco ha sido encontrada, lo que complica la búsqueda y añade incertidumbre a la situación.

Sigue a PULZO en Discover

Según la reconstrucción de los hechos entregada por la familia, Andrés llegó a Ibagué y estuvo en compañía de su hermana Natalia, Jessica Tatiana Huertas y otras personas entre los sectores de La Ceiba y Portales del Norte, donde compartieron consumiendo bebidas alcohólicas. Después, todos se trasladaron a otra zona cercana, específicamente en el barrio El Salado, lugar que concentra la mayor parte de las indagaciones recientes.

Durante la reunión, de acuerdo con sus propios comentarios, Andrés manifestó a su hermana y a otro hermano su desagrado hacia uno de los hombres presentes. Posteriormente se produjo una discusión entre Natalia y Jessica Tatiana, lo que llevó a que Natalia se retirara y le pidiera a Andrés que la acompañara; sin embargo, él decidió quedarse en El Salado con el resto del grupo. Tiempo después, Andrés se comunicó telefónicamente con uno de sus hermanos informándole que aún estaba en el sector y que varias personas, aparentemente hombres, habían llegado al lugar.

La última información concreta que posee la familia indica que Andrés habría abandonado El Salado en un taxi. A raíz de esto, familiares enfocan ahora la investigación en confirmar si realmente tomó ese medio de transporte, quién era el conductor y cuál fue el recorrido realizado, ya que estos detalles podrían esclarecer su posterior destino. Adicionalmente, tras su ausencia, circulan audios supuestamente enviados por Andrés el 29 de agosto. En dichas grabaciones se hablaría de un posible viaje a Medellín para encontrarse con otras personas, aunque la familia insiste en establecer la autenticidad de esos mensajes antes de darle credibilidad a esta hipótesis.

El último registro comprobado de actividad en el teléfono celular de Andrés, concretamente en la aplicación WhatsApp, ocurrió el 29 de agosto a las 5:46 de la tarde, instante a partir del cual el móvil aparece apagado y las comunicaciones se interrumpieron. La motocicleta tampoco se ha ubicado, lo que constituye una de las principales preocupaciones para la familia.

Diana Marcela Ardila, tía de Andrés Felipe Cruz Varón, recalca la importancia de que tanto las autoridades como los allegados verifiquen minuciosamente todas las versiones, ya que hasta ahora ninguna ha podido ser plenamente corroborada. En paralelo a las investigaciones, la familia sigue compartiendo la fotografía de Andrés y destaca señales como tres estrellas tatuadas en el pecho y el nombre “Sandra” en el brazo izquierdo, detalles que pueden facilitar su identificación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los detalles confirmados sobre la desaparición de Andrés Felipe Cruz Varón?

La información verificada hasta el momento indica que Andrés Felipe Cruz Varón estuvo en Ibagué con familiares y amigos, decidió permanecer en El Salado tras una discusión y su último contacto fue una llamada telefónica en la que informaba su ubicación. El último registro de actividad en su celular es del 29 de agosto a las 5:46 de la tarde; desde entonces el móvil se encuentra apagado y su motocicleta Eco tampoco ha sido localizada.

¿Qué pistas están siendo investigadas en la búsqueda de Andrés Felipe Cruz Varón?

La familia y las autoridades consideran relevante confirmar si Andrés tomó un taxi al salir de El Salado, para identificar al conductor y la ruta recorrida. También están en proceso de establecer la autenticidad de unos audios atribuidos a Andrés donde se menciona un posible viaje a Medellín. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada y se trabaja en verificar cada versión para esclarecer lo sucedido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.