En medio de los operativos por productos en Colombia, salió a flote una lista que queda bajo lupa de la opinión pública debido a una delicada situación que quedó en evidencia.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta dirigida a la ciudadanía general, deportistas y consumidores habituales en todo el país.
La entidad reguladora detectó irregularidades en la comercialización de 42 productos que están siendo vendidos en el mercado nacional incumpliendo gravemente la normatividad sanitaria vigente.
Estas violaciones se concentran específicamente en la publicidad empleada para promocionarlos en diferentes canales de venta físicos y plataformas digitales de comercio electrónico.
Los comercializadores atribuyen a estos artículos propiedades de suplementos deportivos, nutricionales o de uso energético sin contar con la debida autorización del organismo de control.
Entre los beneficios anunciados de forma irregular destacan la promesa de aumento de masa muscular, optimización del rendimiento físico y una acelerada recuperación posterior al entrenamiento deportivo.
Los productos vinculados a la alerta No. 267-2026 de Invima disponen de notificaciones o registros sanitarios concedidos exclusivamente para operar dentro del segmento comercial de alimentos y bebidas.
No obstante, las labores de inspección, vigilancia y control adelantadas por el Instituto evidenciaron un uso indebido de los permisos sanitarios otorgados por la autoridad competente.
Las empresas distribuidoras promocionan estas mercancías con finalidades y características completamente distintas a las aprobadas originalmente en los trámites de registro ante la institución estatal.
El seguimiento institucional permitió identificar la oferta de estas marcas en tiendas virtuales bajo categorías como “suplementos deportivos”, “suplementos nutricionales” o “suplementos de uso energético”.
Esa clasificación resulta engañosa para el público, pues ninguna de esas licencias de funcionamiento fue otorgada oficialmente dentro de la categoría de suplemento dietario.
Los anuncios publicitarios promocionan beneficios sobre el crecimiento de la masa muscular, disminución de la fatiga, manejo del apetito y fortalecimiento del sistema inmunológico y cardiovascular.
Frente a esta situación, la alerta No. 267-2026 detalla de manera minuciosa cada una de las declaraciones publicitarias no autorizadas que fueron detectadas durante los operativos.
El organismo sanitario enfatiza que poseer un permiso o registro sanitario para alimentos y bebidas no faculta al comercializador para difundir cualquier tipo de publicidad.
Un registro sanitario concedido para un alimento no puede emplearse para presentar el producto como un suplemento dietario ante los consumidores en el mercado.
Tampoco resulta legal atribuirle propiedades medicinales, curativas, preventivas, nutritivas o especiales que no hayan sido aprobadas formalmente por el Invima en su momento.
En este sentido, la Ley 9 de 1979 prohíbe explícitamente incluir en etiquetas o anuncios publicitarios alusiones que generen falsas apreciaciones sobre la naturaleza del alimento.
La normativa busca impedir que se desfigure el origen, la composición real o la calidad de las sustancias comercializadas en todo el territorio colombiano.
Cuando en los puntos de venta se promocionen los productos listados como suplementos o potenciadores musculares, las autoridades recomiendan abstenerse de comprarlos o consumirlos.
El consumo de estas sustancias promocionadas engañosamente representa un riesgo directo para la salud pública al inducir al error a los compradores desinformados.
¿Cuáles son los alimentos sin autorización para promoción de Invima?
A continuación, se detalla la lista de los productos alimenticios que incurren en el uso indebido de los registros y notificaciones sanitarias otorgados por el Invima:
- Alimento en polvo a base de proteína de suero de leche para preparar bebida, con marca “WHEY PURE”, con registro sanitario de alimentos RSAV02I40815.
- Alimento en polvo a base de proteína aislada de suero de leche, con marca “BEST PROTEIN”, con registro sanitario de alimentos RSA-0025303-2023.
- Alimento en polvo a base de proteína de suero lácteo, con marca “100% WHEY ELITE”, con registro sanitario de alimentos RSA-0030493-2024.
- Alimento en polvo a base de proteína de suero de leche bovina, con marca “BIPRO MEGAPLEX, BIPRO MEGAPLEX, BIPRO CLASSIC, BI-PRO CLASSIC”, con registro sanitario de alimentos RSA-0007428-2019.
- Alimento en polvo a base de proteína de soya con leche en polvo descremada, con marca “WHEY GOLD STANDARD OPTIMUM NUTRITION”, con registro sanitario de alimentos RSA-0032945-2024.
- Mezcla en polvo a base de proteína de suero de leche variedades, con marca “XL GAINER”, con registro sanitario de alimentos RSA-0015178-2021.
- Alimento en polvo a base de proteínas de leche variedades, con marca “NUTRICION ONLINE”, con registro sanitario de alimentos RSA-002538-2016.
- Alimento en polvo a base de maltodextrina, proteína aislada de soya y proteína concentrada de suero de leche bovina, con marca “MEGAPLEX CREATINE HMB & BCAA”, con registro sanitario de alimentos RSA-0007426-2019.
- Alimento en polvo a base de maltodextrina, proteína concentrada de suero para preparar bebida, con marca “GAINER PRO”, con registro sanitario de alimentos RSAV16I73815.
- Alimento en polvo a base de proteína de soya con leche en polvo descremada y deslactosada con vitaminas y minerales, con marca “SERIOUS MASS”, con registro sanitario de alimentos RSA-0032945-2024.
- Alimento en polvo a base de proteína de suero lácteo, con marca “ISOLATE GOURMET”, con registro sanitario de alimentos RSA-0030493-2024.
- Mezcla en polvo para preparar bebida energizante con maltodextrina variedades, con marca “CRE4 SMART”, con registro sanitario de alimentos RSA-0025189-2023.
- Alimento en polvo a base de proteina aislada de suero al 90% variedades, con marca “THE WHEY OF IMNN”, con registro sanitario de alimentos RSA-0010126-2020.
- Alimento en polvo a base de proteína de carne. Sabores, con marca “PRO BEEF ISOLATE”, con registro sanitario de alimentos RSAD05I26715.
- Alimento a base de aislado de proteína de suero para reconstituir variedades, con marca “TNT CROSSWHEY”, con registro sanitario de alimentos RSA-0035978-2025.
- Mezcla en polvo a base de maltodextrina, con marca “MACROBLENDS”, con registro sanitario de alimentos RSA-0014585-2021. Producto: Perfect Blend.
- Mezcla en polvo a base de proteína aislada de suero de leche para preparar bebida variedades, con marca “BE ONE”, con registro sanitario de alimentos RSA-002405-2016.
- Alimento en polvo a base de maltodextrina con proteína de suero de leche, con marca “TITAN ARMY”, con registro sanitario de alimentos RSAD06I1505.
- Alimento en polvo a base de almidón hidrolizado de maíz, variedades, con marca “CREA STACK”, con notificación sanitaria de alimentos NSA-0015613-2024.
- Alimento en polvo a base de maltodextrina, proteína concentrada de suero para preparar bebida. Variedades, con marca “SUPER MEGA GAINER”, con registros sanitarios de alimentos RSAV16I73815, RSA-0037013-2025.
- Alimento a base de aislado de proteína de suero para reconstituir variedades, con marca “TNT MEGA MASS GAINER”, con registro sanitario de alimentos RSAD02I89315.
- Mezcla en polvo a base de proteína aislada de suero de leche para preparar bebida, sin colorantes adicionados, sin azúcar añadido y sin conservantes, con marca “MEGA GAINER”, con registro sanitario de alimentos RSA-002405-2016.
- Alimento en polvo a base de proteína de arveja con BCAA variedades, con marca “BEST VEGAN”, con registro sanitario de alimentos RSA-0015967-2021.
- Alimento en polvo a base de proteína de suero de leche bovina y almidón hidrolizado de maíz, variedades, con marca “BI PRO MASS”, con registro sanitario de alimentos RSA-0030639-2024.
- Mezcla en polvo a base de proteína de suero de leche variedades, con marca “WH3Y BLEND”, con registros sanitarios de alimentos RSA-0014585-2021 y RSA-0015178-2021.
- Alimento a base de polvo deshidratado de frutas, con marca “INSTINCT”, con registro sanitario de alimentos RSA-0011537-2021.
- Alimento en polvo a base de harina de avena variedad, con marca “SMART”, con registro sanitario de alimentos RSA-0021601-2022.
- Mezcla en polvo para preparar bebida energizante con sabor a (…), con marca “CR PURE”, con registro sanitario de alimentos RSA-0023171-2023.
- Alimento en polvo de frutas deshidratadas variedad, con marca “INTENZE”, con notificación sanitaria de alimentos NSA-0006177-2018.
- Alimento en polvo a base de proteína de suero de leche, con marca “ISO CLEAN”, con registro sanitario de alimentos RSA-0022166-2022.
- Mezcla en polvo para preparar bebida energizante con sabor, con marca “RM”, con registro sanitario de alimentos RSA–0023171-2023.
- Mezcla en polvo para preparar bebida, con marca “MASS EVOLUTION”, con registro sanitario de alimentos RSA-0021013-2022.
- Mezcla a base de dextrosa para preparar bebida energizante variedades, con marca “SUPREME”, con registro sanitario de alimentos RSA-0033088-2024.
- Alimento en polvo a base de proteína de arveja y leche de coco en polvo, con marca “VEGAN PROTEIN”, con registro sanitario de alimentos RSA-0008531-2019.
- Alimento en polvo a base de maltodextrina, proteína aislada de soya y proteína concentrada de suero de leche bovina, sabor a (…), con marca “MEGAPLEX CREATINE POWER”, con registro sanitario de alimentos RSA-0007426-2019.
- Alimento en polvo a base de extracto de coco, variedades (…), con marca “COLLAGEN STACK W”, con registro sanitario de alimentos RSA-0009515-2020.
- Gomas de gelatina, variedades (…), con marca “PROSCIENCE-ASHWAGANDHA”, con registro sanitario de alimentos RSA-0024059-2023.
- Alimento en polvo a base de maltodextrina, sabores a (…), con marca “GLUTA STACK”, con registro sanitario de alimentos RSA-0007776-2019.
- Alimento en polvo a base de proteína aislada de suero al 90% variedad, con marca “ISO WHEY”, con registro sanitario de alimentos RSA-0010126-2020.
- Mezcla en polvo a base de caldo de hueso de pollo para preparar bebida. variedades, con marca “BONE BROTH POWER”, con registro sanitario de alimentos RSA0009127-2019.
- Alimento a base de proteína de arveja variedad, con marca “VEGAN PEA PROTEIN”, con registro sanitario de alimentos RSA-0032798-2024.
- Alimento en polvo, variedades: Con proteína de suero de leche, con marca “BEST TASTY”, con notificación sanitaria de alimentos NSA-2485-2025.
Revisar el etiquetado oficial y verificar el tipo de registro antes de adquirir estos artículos garantiza elecciones de compra seguras e informadas.
Denunciar la publicidad engañosa en los canales del Invima contribuye directamente al control de estas irregularidades en el mercado nacional.
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