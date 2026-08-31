Si recientemente compró productos para el cuidado del cabello a través de redes sociales, conviene revisar su procedencia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por una línea de productos capilares que estaría siendo comercializada de manera irregular en Colombia.

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La advertencia está relacionada con la línea Chokocafe_byPaolaGarcia, cuyos productos son promocionados principalmente mediante redes sociales y diferentes canales digitales.

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De acuerdo con la información suministrada por la autoridad sanitaria, estos artículos no cuentan con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) exigida para la comercialización de productos cosméticos en el país.

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Por esta razón, el Invima los clasificó como cosméticos fraudulentos, al considerar que no cumplen con los requisitos sanitarios necesarios para ser comercializados legalmente en Colombia.

¿Por qué el Invima emitió la alerta?

La Notificación Sanitaria Obligatoria es un requisito que deben cumplir los productos cosméticos antes de ser comercializados en Colombia. Su ausencia impide a las autoridades contar con información suficiente para realizar una adecuada vigilancia sobre el producto.

Según explicó el Invima, al no contar con esta notificación no es posible garantizar ni verificar adecuadamente aspectos relacionados con su calidad y seguridad.

Entre la información que puede resultar difícil de comprobar están la composición del producto, las condiciones en las que fue fabricado, su procedencia, almacenamiento y trazabilidad.

Esto adquiere especial importancia cuando se trata de productos que tienen contacto directo con el cuerpo, como aquellos destinados al cuidado del cabello y el cuero cabelludo.

Otro de los elementos que llamó la atención de la autoridad sanitaria fue la existencia de reportes de efectos adversos relacionados con el uso de estos productos.

El Invima señaló que la información recibida hizo parte de los elementos considerados dentro de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas sobre este tipo de artículos.

No obstante, la alerta sanitaria no significa que cada persona que haya utilizado los productos necesariamente vaya a presentar una reacción. La advertencia está relacionada con la falta de los requisitos sanitarios exigidos y con los reportes recibidos por la entidad.

La línea señalada por el Invima habría sido promocionada a través de diferentes cuentas y perfiles en redes sociales, una modalidad que en los últimos años ha facilitado la venta directa de productos cosméticos a los consumidores.

La comercialización mediante plataformas digitales puede dificultar el control de las autoridades, especialmente cuando los productos son ofrecidos directamente por particulares o vendedores que no proporcionan información suficiente sobre su origen y condiciones sanitarias.

Por ello, antes de adquirir productos cosméticos por internet, es recomendable verificar que cuenten con los requisitos sanitarios correspondientes y que la información del fabricante o responsable pueda ser identificada.

¿Qué deben hacer quienes tengan estos productos?

Ante la alerta, el Invima hizo un llamado a los consumidores para suspender inmediatamente el uso de los productos de la línea señalada. La entidad también pidió informar a las autoridades sanitarias si se detectan establecimientos, personas o canales digitales que continúen comercializando estos artículos.

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En caso de que una persona ya haya utilizado alguno de los productos y posteriormente haya presentado alguna reacción o efecto inesperado, puede realizar el reporte correspondiente ante las autoridades sanitarias.

Estos reportes son importantes para fortalecer las labores de vigilancia y permitir que las autoridades identifiquen posibles riesgos relacionados con productos cosméticos que circulan en el mercado.

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