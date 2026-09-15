Por: EL PILON SA

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El carro escalera de los Bomberos Voluntarios de Valledupar fue trasladado recientemente a la ciudad de Medellín para someterlo a un diagnóstico técnico, cuyo objetivo es establecer el estado real del vehículo y determinar las intervenciones necesarias para reactivar su funcionamiento. Así lo aseguró el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, Alexey Petit, en declaraciones recogidas por El Pilón. En su explicación, Petit dejó claro que el proceso se encuentra en etapa inicial, ya que, debido a las condiciones del vehículo y su peso, el traslado podría demorar el comienzo de la revisión hasta el martes o miércoles.

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De acuerdo con Petit, el diagnóstico técnico será definitivo para precisar el valor y el nivel de complejidad de las labores de mantenimiento y reparación que requiere el carro escalera. Además, sólo hasta que la empresa encargada emita un informe, se podrá tener certeza sobre los recursos necesarios y la viabilidad de la reparación. El comandante fue enfático al señalar que es “prematuro” hablar de una fecha para que el vehículo vuelva a prestar servicios de emergencia.

La revisión se adelantará en las instalaciones de Accequip, empresa con sede en Medellín especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de vehículos especiales contra incendios. Según la información que publica Accequip, el vehículo de Valledupar cuenta con una escalera telescópica que alcanza 29,5 metros de altura, una canasta de rescate con capacidad para 400 kilogramos, tanque de 400 galones y una bomba capaz de desplazar 750 galones por minuto, además de un sistema de giro de 360 grados.

El carro fue entregado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar por la Gobernación del Cesar mediante el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, con valor contable y fiscal de 3.691 millones de pesos, de acuerdo con la factura del proveedor. El acuerdo establece que el cuerpo de bomberos es responsable del mantenimiento preventivo y correctivo, formación técnica del personal, vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la póliza a todo riesgo. La Gobernación, por su parte, supervisa periódicamente el cumplimiento del contrato.

Mientras el vehículo permanece inoperativo, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar lleva a cabo una investigación disciplinaria sobre el caso y la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo busca alternativas junto con la Dirección Nacional de Bomberos y el municipio, para restablecer la operatividad del equipo.

¿Cuál es la función principal del carro escalera de los Bomberos de Valledupar?

El carro escalera está diseñado para atender emergencias en edificaciones de altura, permitiendo realizar rescates y controlar incendios en zonas de difícil acceso. Según la información de Accequip, el vehículo dispone de una escalera telescópica de 29,5 metros, canasta de rescate para 400 kilogramos y equipos de bombeo que facilitan la intervención de los bomberos en situaciones críticas.

¿A quién corresponde el mantenimiento y la operación del carro escalera en Valledupar?

De acuerdo con el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar es responsable de todas las labores de administración, operación y mantenimiento del carro escalera, incluyendo la capacitación del personal y la póliza a todo riesgo. La Gobernación del Cesar supervisa que se cumpla con lo pactado en el contrato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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