Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Iván Ramírez, un joven de 27 años conocido en Mariquita, Tolima, por el apodo de ‘Banano’, perdió la vida en medio de un trágico hecho de violencia ocurrido la noche del lunes 14 de septiembre. Según los detalles confirmados en el informe, Ramírez trabajaba como regente de farmacia en Diego Droguerías y, esa noche, se movilizaba por la carretera que conecta Mariquita con Armero Guayabal cuando fue interceptado por varios hombres que buscaban robarle su motocicleta.

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Durante el asalto, Jorge Iván recibió disparos y quedó gravemente herido en el lugar de los hechos. A pesar de su estado, alcanzó a realizar una llamada a un amigo, informándole: “Estoy herido, me dispararon y me quitaron la moto”. En esa conversación, además, logró dar la ubicación exacta donde se encontraba y pedir auxilio, sin embargo, la ayuda no llegó a tiempo. El joven murió por la gravedad de las heridas antes de poder ser socorrido.

Las autoridades, de acuerdo con la información suministrada, desarrollan la principal hipótesis de que el asesinato estaría directamente relacionado con el robo de la motocicleta. Este planteamiento será evaluado en el marco de la investigación, pues hasta el momento no se han identificado a los responsables. La Policía del Tolima ha asignado recursos de Policía Judicial para examinar con detalle los eventos ocurridos durante y antes del ataque, reconstruir la escena y avanzar en la investigación destinada a esclarecer el crimen y dar con el paradero de los autores materiales.

El caso de Jorge Iván Ramírez se suma a otros hechos lamentables que han ocurrido en la región del Tolima, donde la violencia sigue golpeando a la comunidad. La pérdida de este joven trabajador ha generado consternación en Mariquita, donde era ampliamente conocido y apreciado. Las autoridades reiteran el compromiso de investigar a fondo el caso, mientras la incertidumbre y el dolor persisten entre familiares y allegados que aguardan justicia.

¿Por qué fue asesinado Jorge Iván Ramírez en Mariquita, Tolima?

De acuerdo con la información divulgada por medios como El Nuevo Día y las autoridades locales, la versión más fuerte indica que el asesinato de Jorge Iván Ramírez habría ocurrido durante un asalto en el que los agresores le dispararon para robarle su motocicleta, aunque la investigación aún continua para esclarecer todos los detalles.

¿Qué acciones ha tomado la Policía del Tolima tras el homicidio de Jorge Iván Ramírez?

La Policía del Tolima ha desplegado labores de Policía Judicial, con el propósito de reconstruir los hechos y dar con la identidad de los responsables. Este trabajo incluye el análisis de la escena y la recopilación de pruebas que permitan avanzar en la investigación del crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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