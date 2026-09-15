Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Javier Humberto Silva, reconocido entrenador físico de Ibagué, permanece en estado crítico dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos, luego de haber sufrido graves heridas en un accidente de tránsito la noche del sábado 12 de septiembre en la vía al Totumo. De acuerdo con el testimonio de su familia, Javier presenta múltiples lesiones derivadas del choque, entre ellas una fractura de pelvis que ha complicado su estado de salud hasta el punto de requerir intubación y soporte ventilatorio por parte del personal médico.

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El accidente ocurrió en inmediaciones del Néctar Arena, cuando Javier se movilizaba en motocicleta acompañado por otra persona. Según la versión preliminar, un campero colisionó con su moto. Se investiga la hipótesis de que el conductor del vehículo habría invadido el carril contrario y, además, se encontraba en estado de embriaguez, aunque las circunstancias específicas todavía están bajo indagación y no se han esclarecido completamente los hechos.

Mientras la investigación avanza, la familia de Javier atraviesa momentos difíciles y ha hecho un llamado urgente a la solidaridad ciudadana solicitando donantes de sangre de tipo O positivo. Esta necesidad responde al delicado estado de salud que presenta el paciente y a las atenciones médicas que se requieren. Para canalizar la ayuda, las donaciones pueden realizarse en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, dentro del horario de oficina. Quienes deseen informarse sobre los requisitos necesarios para donar sangre, pueden comunicarse al número 318 709 7520, conforme informó la familia del entrenador.

Además, sus allegados han instado a que quienes no puedan donar sangre contribuyan compartiendo el mensaje para intentar ampliar el alcance del llamado y facilitar que más personas participen en esta cadena de apoyo. El caso de Javier Humberto Silva ilustra las consecuencias de los incidentes viales y la importancia de la solidaridad en estos momentos críticos, en los cuales la respuesta de la comunidad resulta fundamental para respaldar a los afectados.

¿Dónde se puede donar sangre para ayudar a Javier Humberto Silva?

Las donaciones de sangre de tipo O positivo para Javier Humberto Silva pueden realizarse en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, en horario de oficina. Para detalles sobre el proceso y los requisitos de donación, se puede contactar al número 318 709 7520, según explicó la familia del entrenador.

¿Cuál es el estado de salud de Javier Humberto Silva tras el accidente de tránsito?

Javier Humberto Silva permanece en estado delicado, intubado y con soporte ventilatorio, debido a las graves lesiones sufridas en el choque, incluyendo una fractura de pelvis. Su recuperación es incierta y depende tanto de la atención médica como del apoyo solidario que pueda recibir mediante donaciones de sangre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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