Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Javier Humberto Silva, un entrenador físico reconocido en Ibagué, se encuentra en un estado crítico en una unidad de cuidados intensivos después de haber sufrido graves heridas en un accidente de tránsito. El incidente ocurrió la noche del sábado 12 de septiembre en la vía al Totumo, cerca del Néctar Arena, donde Silva se desplazaba en una motocicleta acompañado por otra persona. La familia del entrenador atraviesa uno de los momentos más difíciles y ha solicitado ayuda urgente a la comunidad para conseguir donantes de sangre tipo O positivo, indispensable para los procedimientos médicos que requiere Silva en su proceso de recuperación.

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De acuerdo con la información disponible, Javier sufrió diversas lesiones como consecuencia del choque, con énfasis en una fractura de pelvis. Según versiones preliminares citadas en el reporte, el siniestro habría sido causado por un campero que invadió el carril y cuyo conductor estaría presuntamente bajo efectos del alcohol. No obstante, las autoridades todavía adelantan investigaciones para establecer con claridad las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

La gravedad del estado de Silva es considerable. Los profesionales de la salud lo mantienen intubado y bajo soporte ventilatorio, centrando sus esfuerzos en estabilizar sus signos vitales y salvarle la vida. Ante la situación, no solo la familia, sino también allegados y amigos, han iniciado una campaña destinada a encontrar personas dispuestas a donar sangre O positivo, un gesto que podría marcar la diferencia en la recuperación del entrenador.

Las donaciones se reciben en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, durante el horario habitual de atención. Para quienes deseen obtener detalles acerca del proceso y los requisitos para ser donante, se habilitó el número 318 709 7520. Incluso, si no es posible donar, la familia solicita el apoyo de la ciudadanía compartiendo el llamado en diferentes canales, a fin de aumentar la probabilidad de encontrar donantes y así ofrecer una oportunidad a Javier en estos momentos tan complicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se pueden hacer donaciones de sangre O positivo para Javier Humberto Silva en Ibagué?

Las donaciones de sangre tipo O positivo para apoyar la recuperación de Javier Humberto Silva pueden realizarse en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma en Ibagué, durante el horario de oficina. Para aclarar dudas sobre el proceso y los requisitos para donar, está disponible el número telefónico 318 709 7520.

¿Cuál es la condición actual de salud de Javier Humberto Silva tras el accidente de tránsito?

Según la información conocida, Javier Humberto Silva permanece en estado delicado, intubado y con soporte ventilatorio dentro de una unidad de cuidados intensivos. El entrenador físico sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura de pelvis, y su pronóstico es reservado mientras los equipos médicos intentan estabilizarlo y salvarle la vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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