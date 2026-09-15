Por: El Espectador

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“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. Así lo afirmó el presidente Abelardo de la Espriella al presentar un nuevo protocolo nacional enfocado en regular las protestas en instituciones de educación superior públicas. Durante la alocución presidencial del pasado 13 de septiembre, el mandatario explicó que el objetivo central de este protocolo es diferenciar el ejercicio legítimo de la protesta estudiantil de aquellas acciones que alteran el orden público. De acuerdo con sus declaraciones, la Policía Nacional tendrá la responsabilidad principal de intervenir ante ese tipo de situaciones dentro de las universidades, asegurando que los presuntos responsables reciban sanciones.

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El anuncio del presidente de la Espriella reabre el debate sobre la relación entre el Estado y las universidades, un vínculo históricamente marcado por episodios críticos de intervención policial en contextos de protesta estudiantil. Según se recuerda en los registros históricos, la violencia en los campus, especialmente en la Universidad Nacional, ha dejado huellas profundas sobre los derechos humanos y la autonomía universitaria.

Un antecedente emblemático de este tipo de hechos se remonta al 8 y 9 de junio de 1954, cuando se desató una ola de violencia en Bogotá. Todo comenzó con una ofrenda floral en memoria de Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, fallecido tras recibir un disparo de la Policía en medio de protestas estudiantiles en 1929, durante la administración del presidente Miguel Abadía Méndez. Mientras se realizaba el homenaje en el Cementerio Central de la capital, la situación se tornó crítica en la Universidad Nacional. Uriel Gutiérrez Restrepo, originario de Aranzazu (Caldas) y estudiante de Medicina y Filosofía, fue asesinado en el campus tras el ingreso de la Policía, que abrió fuego contra los estudiantes manifestantes. El joven, de apenas 23 años, murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

Estos hechos, según se relata en los recuentos históricos, marcan capítulos oscuros en la relación entre el Estado y las instituciones universitarias, renovando interrogantes sobre el alcance de la autonomía y la respuesta estatal ante la protesta social.

¿Qué propone el protocolo nacional anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella sobre las protestas universitarias?

El protocolo nacional anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella tiene como propósito fijar lineamientos para diferenciar entre manifestaciones legítimas y hechos que alteren el orden público en universidades públicas. Además, establece que la Policía Nacional será la primera autoridad responsable de atender incidentes de disturbio al interior de los campus y de llevar ante la justicia a quienes resulten implicados.

¿Cuál es la importancia de la autonomía universitaria en el contexto de las protestas estudiantiles en Colombia?

La autonomía universitaria hace referencia al derecho de las universidades a tomar sus propias decisiones y proteger su espacio interno frente a interferencias externas. En Colombia, este concepto ha sido relevante porque, históricamente, la intervención de la fuerza pública en campus universitarios durante protestas ha derivado en graves violaciones de derechos humanos, como lo evidencian episodios registrados en la Universidad Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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