Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, impulsado por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), está adelantando un proceso de revisión y depuración normativa orientado a establecer regulaciones ambientales más coherentes, claras y fáciles de consultar para la ciudadanía y los actores involucrados. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, la iniciativa busca consolidar, en el mediano plazo, regulaciones ambientales que permitan un mejor acceso y comprensión de la normativa vigente en la ciudad.

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En este contexto, la autoridad ambiental de Bogotá publicará un inventario detallado para que las personas interesadas puedan revisarlo y aportar comentarios. El objetivo es complementar las disposiciones actuales, identificar recursos normativos omitidos y formular observaciones acerca de la vigencia, aplicabilidad y relevancia de las resoluciones bajo revisión. De acuerdo con Jorge Luis Gómez Cure, jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Ambiente, "este ejercicio nos permitirá avanzar hacia una normativa ambiental más clara, organizada y accesible. La participación de la ciudadanía será fundamental para complementar el inventario y enriquecer el análisis".

Las normas objeto de revisión son relevantes para un amplio espectro de actores: autoridades ambientales, entidades públicas, empresas privadas, academia y comunidades, así como cualquier usuario vinculado a la captación y uso del agua, vertimientos, intervención o ocupación de cauces, manejo del suelo y otras actividades sujetas a regulación ambiental. La información estará disponible para consulta y comentarios durante 10 días hábiles, del 14 al 28 de septiembre de 2026, en el portal web de la SDA y en LegalBog, según lo establecido por la entidad.

Como parte de este proceso, se avanza hacia la consolidación progresiva de la llamada Resolución Única del Sector Ambiente, la cual se proyecta como una herramienta para facilitar la búsqueda y aplicación de la normativa expedida por la Secretaría. Este ejercicio se fundamenta en la revisión de más de 5.600 resoluciones generales emitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente, de las cuales, en una primera fase piloto, se revisaron específicamente las relacionadas con la gestión del recurso hídrico y el suelo. A partir de esta selección inicial, se consolidaron 121 resoluciones de carácter reglamentario, que servirán como base para la construcción de la nueva regulación.

La Secretaría de Ambiente invita a la ciudadanía a participar activamente en esta fase, aportando sus comentarios y observaciones que enriquecerán el proceso normativo, demostrando así el compromiso desde el Distrito Capital en la construcción de un modelo más efectivo, participativo y transparente de control fiscal ambiental urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en la revisión de la normativa ambiental en Bogotá?

La ciudadanía interesada podrá participar revisando el inventario de disposiciones normativas que estará disponible del 14 al 28 de septiembre de 2026, tanto en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente como en LegalBog. Allí, se podrán presentar observaciones, sugerencias y comentarios para complementar, actualizar o mejorar las regulaciones sometidas a examen.

¿Qué es la Resolución Única del Sector Ambiente en Bogotá?

La Resolución Única del Sector Ambiente es un instrumento normativo proyectado por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá que busca unificar y organizar la regulación ambiental vigente, facilitando así su consulta y aplicación. Esta herramienta pretende consolidar múltiples disposiciones en un solo cuerpo normativo, permitiendo mayor claridad y eficiencia en la gestión ambiental del Distrito Capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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