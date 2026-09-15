Por: Portal Bogotá

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El programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', a través de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), ha iniciado un proceso de revisión y depuración normativa con el objetivo de construir, en el futuro, una regulación ambiental que sea más clara, ordenada, eficiente y sencilla de consultar. De acuerdo con la información difundida por la propia autoridad ambiental del Distrito Capital, este trabajo consiste en publicar un inventario para que personas interesadas puedan revisar y aportar comentarios. Esta participación ciudadana ayudará a complementar las disposiciones actuales, identificar recursos omitidos y formular observaciones importantes sobre la vigencia, aplicabilidad y pertinencia de las resoluciones sometidas a revisión.

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Según declaraciones de Jorge Luis Gómez Cure, jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Ambiente, "este ejercicio nos permitirá avanzar hacia una normativa ambiental más clara, organizada y accesible. La participación de la ciudadanía será fundamental para complementar el inventario y enriquecer el análisis que estamos adelantando sobre la vigencia de estas disposiciones". Así, se busca que entidades públicas, empresas, academia, comunidades y otros usuarios que tienen relación con la captación y uso del agua, vertimientos, intervención y ocupación de cauces, y manejo del suelo, entre otros temas regulados, puedan participar activamente en el proceso.

La información que compone este inventario estará disponible durante 10 días hábiles, entre el 14 y el 28 de septiembre de 2026, tanto en el sitio web de la SDA como en la plataforma LegalBog. Todo este recorrido normativo está proyectado para que, a partir de sus resultados, se avance en la consolidación de una Resolución Única del sector Ambiente de Bogotá, que facilite la consulta y aplicación de la regulación ambiental.

Este ejercicio surge tras la revisión de más de 5.600 resoluciones generales expedidas por la Secretaría de Ambiente. Como plan piloto, se delimitó inicialmente la revisión de normas relacionadas con recursos hídricos y suelo, lo que permitió consolidar preliminarmente 121 resoluciones de carácter reglamentario. Así, Bogotá da un paso hacia un modelo más eficaz de control fiscal ambiental urbano, de acuerdo con las publicaciones institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en la consulta de normativas ambientales en Bogotá?

La ciudadanía puede participar revisando el inventario normativo publicado por la Secretaría Distrital de Ambiente en su sitio web y en la plataforma LegalBog durante 10 días hábiles, del 14 al 28 de septiembre de 2026. Allí, las personas interesadas pueden hacer comentarios, sugerencias u observaciones que contribuyan a mejorar, complementar o actualizar las disposiciones ambientales en revisión.

¿Qué es la Resolución Única del sector Ambiente y cuál es su función?

La Resolución Única del sector Ambiente, mencionada por la Secretaría Distrital de Ambiente, es una herramienta normativa en construcción cuyo propósito es agrupar y organizar la regulación ambiental vigente de Bogotá. Su función principal será facilitar tanto la consulta como la aplicación de las normas expedidas por la entidad, permitiendo mayor claridad y eficiencia en la gestión ambiental del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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