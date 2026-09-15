Por: Portal Bogotá

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Bajo la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) impulsa un exhaustivo proceso de revisión y depuración normativa, con el objetivo de consolidar, en el futuro, una regulación ambiental más clara, ordenada y accesible para toda la ciudadanía. De acuerdo con información oficial, la autoridad ambiental de Bogotá se prepara para publicar un inventario de disposiciones actuales, que podrá ser consultado por cualquier persona interesada a través de su página web y la plataforma LegalBog. Allí, la ciudadanía podrá aportar observaciones, identificar recursos no incluidos y complementar el análisis sobre la vigencia y pertinencia de las resoluciones en revisión.

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Según Jorge Luis Gómez Cure, jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Ambiente, este ejercicio busca contar con la participación activa de la comunidad y de actores relevantes, como entidades públicas, empresas, la academia y organizaciones sociales, en la construcción de una normativa ambiental mejor organizada y comprensible. En palabras de Gómez Cure, “la participación de la ciudadanía será fundamental para complementar el inventario y enriquecer el análisis que estamos adelantando sobre la vigencia de estas disposiciones”.

La consulta pública estará disponible durante diez días hábiles, desde el 14 hasta el 28 de septiembre de 2026, facilitando así que la ciudadanía revise y aporte comentarios sobre las resoluciones que regulan materias como captación y uso del agua, manejo de vertimientos, intervención de cauces, gestión del suelo, entre otras actividades sujetas a control ambiental. Este ejercicio es el resultado de la evaluación de más de 5.600 resoluciones adoptadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, de las cuales, como parte de un plan piloto, se seleccionaron 121 que corresponden al ámbito reglamentario relacionado con los recursos hídrico y suelo.

El propósito a largo plazo es consolidar la Resolución Única del Sector Ambiente, una normativa que simplifique y facilite la consulta de las disposiciones en vigor. Las autoridades aspiran a que esta herramienta ofrezca mayor seguridad jurídica y eficiencia administrativa en la aplicación de las regulaciones ambientales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en la revisión de la normativa ambiental en Bogotá?

La ciudadanía interesada puede acceder al inventario de resoluciones a través del sitio web de la Secretaría Distrital de Ambiente y en LegalBog, dentro del plazo establecido. Allí, se habilitarán espacios para que cualquier persona presente comentarios, sugiera información adicional o formule observaciones sobre la pertinencia y actualidad de las normas seleccionadas para revisión.

¿Qué significa depuración normativa en el contexto de la regulación ambiental de Bogotá?

La depuración normativa consiste en examinar, organizar y actualizar el conjunto de regulaciones ambientales, eliminando disposiciones obsoletas o redundantes, para crear una normativa clara y estructurada. Este proceso facilita el acceso a la información y mejora la efectividad de la gestión ambiental, según lo planeado por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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