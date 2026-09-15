Por: Portal Bogotá

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La iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", impulsada por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá, ha comenzado un importante proceso de revisión y depuración de las normas que regulan el ambiente en la ciudad. Este esfuerzo tiene como objetivo consolidar, en el futuro, una regulación más clara, ordenada, eficiente y sencilla de consultar para la ciudadanía y los diferentes sectores involucrados en las acciones relacionadas con el cuidado ambiental.

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Según la SDA, la autoridad ambiental publicará un inventario normativo para que cualquier persona interesada pueda revisar y enviar comentarios que contribuyan a complementar las disposiciones existentes. Además, la entidad invita a identificar recursos omitidos y formular observaciones frente a la vigencia, aplicabilidad y pertinencia de las resoluciones bajo revisión. De acuerdo con Jorge Luis Gómez Cure, jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Ambiente, este proceso busca avanzar "hacia una normativa ambiental más clara, organizada y accesible", subrayando la importancia de la participación ciudadana para enriquecer el análisis normativo.

La revisión normativa es relevante para un amplio espectro de actores, como otras entidades públicas, empresas, comunidades, academia y usuarios que deben cumplir con procedimientos relacionados con la captación y uso de agua, vertimientos, intervención y ocupación de cauces, manejo del suelo, entre otras actividades controladas por la regulación ambiental en la ciudad.

La información sobre las disposiciones sujetas a revisión estará disponible durante diez días hábiles, desde el 14 hasta el 28 de septiembre de 2026, tanto en el sitio web de la Secretaría Distrital de Ambiente como en la plataforma LegalBog. Al término de este proceso de consulta, la SDA proyecta avanzar en el desarrollo de una Resolución Única del Sector Ambiente, con el fin de consolidar y simplificar la regulación existente, facilitando así la consulta y aplicación de las normas para los ciudadanos y las entidades.

Este ejercicio surge tras la revisión de más de 5.600 resoluciones generales expedidas por la Secretaría de Ambiente. Para el plan piloto, se seleccionaron aquellas relacionadas con los recursos hídrico y suelo, logrando consolidar 121 resoluciones regulatorias preliminarmente. El proceso se enmarca en el fortalecimiento de un modelo de control fiscal ambiental urbano en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propósito tiene la revisión y depuración de la normativa ambiental en Bogotá?

El objetivo principal es lograr una regulación ambiental más ordenada, clara, eficiente y fácil de consultar. Para ello, la Secretaría Distrital de Ambiente busca recopilar opiniones y observaciones de la ciudadanía, entidades y actores clave, con el fin de identificar vacíos normativos y facilitar el acceso y la aplicación de la normativa vigente.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en el proceso de revisión ambiental de la SDA?

Las personas interesadas podrán ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Ambiente o a la plataforma LegalBog, donde estará disponible el inventario normativo durante diez días hábiles, entre el 14 y el 28 de septiembre de 2026. Allí podrán revisar la normativa publicada y dejar sus comentarios y sugerencias para complementar las disposiciones y enriquecer el proceso de depuración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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