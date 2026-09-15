Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), ha iniciado un ambicioso proceso de revisión y depuración de su normativa ambiental. El objetivo principal de este trabajo es consolidar, en el futuro, un marco jurídico más claro, ordenado, eficiente y sencillo para la consulta y aplicación en temas ambientales dentro de la capital. De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, la autoridad ambiental de la ciudad hará pública la información relevante para que interesados puedan consultar el inventario normativo y, además, aportar comentarios y observaciones con el fin de complementar, actualizar o mejorar las disposiciones vigentes. Estas opiniones también permitirán identificar recursos omitidos y proponer mejoras sobre la vigencia, aplicabilidad y pertinencia de las resoluciones que están bajo revisión.

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La normativa sujeta a análisis resulta fundamental para una amplia variedad de actores: autoridades ambientales, entidades públicas, empresas, universidades, comunidades y demás ciudadanos que, por diferentes causas, adelantan trámites o actividades relacionados con el uso y manejo del agua, vertimientos, intervención y ocupación de cauces, gestión del suelo y otras labores que demandan regulaciones ambientales. Según Jorge Luis Gómez Cure, jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Ambiente, “este ejercicio nos permitirá avanzar hacia una normativa ambiental más clara, organizada y accesible. La participación de la ciudadanía será fundamental para complementar el inventario y enriquecer el análisis que estamos adelantando sobre la vigencia de estas disposiciones”.

La información recopilada estará disponible durante 10 días hábiles, desde el 14 hasta el 28 de septiembre de 2026, en el sitio web de la Secretaría Distrital de Ambiente y en LegalBog. El resultado esperado de este proceso es avanzar, en el futuro, hacia la consolidación de la Resolución Única del Sector Ambiente, que pretende ser una herramienta eficaz para la consulta y aplicación de la regulación expedida por la entidad ambiental del distrito.

Este proceso se basa en la revisión de más de 5.600 resoluciones expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. En una etapa piloto, se priorizó la evaluación de las normas sobre recursos hídricos y suelo, lo cual permitió consolidar preliminarmente 121 resoluciones de carácter reglamentario. Así, el Distrito Capital da pasos concretos hacia un modelo de control fiscal ambiental urbano más transparente, abierto y participativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la revisión normativa ambiental de la SDA Bogotá?

La ciudadanía interesada puede consultar el inventario normativo en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente y en el portal LegalBog durante el periodo indicado. Las personas pueden enviar comentarios u observaciones que ayuden a actualizar, complementar o mejorar las resoluciones sujetas a revisión.

¿Qué significa Resolución Única del Sector Ambiente en Bogotá?

Se refiere a un proyecto que busca unificar y simplificar en un solo documento toda la regulación ambiental expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente. El objetivo es facilitar la consulta, aplicación y cumplimiento de la normativa tanto para ciudadanos como para instituciones de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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