Por: Portal Bogotá

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La salud mental de las mujeres en Bogotá presenta un panorama que requiere atención y análisis profundo, de acuerdo con los hallazgos de organismos como el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) y cifras recopiladas por Saludata. Aunque los hombres representan la mayor parte de los fallecimientos por suicidio en la ciudad, la incidencia de ideación e intento suicida es significativamente mayor en mujeres. Según los registros del Observatorio de Salud de Bogotá para 2025, 21.368 mujeres manifestaron haber tenido pensamientos suicidas, mientras en los hombres la cifra fue de 11.873. Respecto a los intentos de suicidio, 5.288 mujeres lo intentaron frente a 3.010 hombres.

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El diagnóstico del OMEG permite entender este fenómeno más allá de las estadísticas. Datos de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer muestran que el 55 % de las mujeres reporta síntomas compatibles con afectaciones generales en salud mental, tales como cansancio, soledad o dificultades para dormir, en comparación con el 45 % de los hombres. Este patrón también se observa en síntomas asociados a posibles trastornos de salud mental, con el 19 % de mujeres presentando señales de depresión o ansiedad frente al 15 % de los hombres. Es importante aclarar que estas mediciones corresponden a una detección inicial y no constituyen diagnósticos clínicos.

El estudio 'Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores', elaborado por el OMEG, señala que las mujeres suelen asumir múltiples responsabilidades familiares y sociales, lo que produce dobles o triples jornadas laborales. Esta carga desigual de cuidado afecta el sueño, genera síntomas depresivos y, junto a desigualdades de género, violencias y roles culturales, incide en una mayor vulnerabilidad emocional. La investigación afirma que estas condiciones estructurales están directamente relacionadas con ansiedad, depresión y conductas suicidas.

Entre 2024 y julio de 2026, la Línea Púrpura Distrital prestó atención a 122 mujeres por temas de ideación o intento de suicidio, confirmando que las afectaciones de salud mental se abordan tanto en las crisis individuales como en los espacios de orientación ofrecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer. Esta institución, a través de la Dirección de Enfoque Diferencial, cuenta con programas como las Escuelas de Educación Emocional Amar-te y los Espacios de Conexión Emocional, que buscan fortalecer capacidades psicoemocionales de las mujeres, reconociendo sus diferencias y diversidad. Sin embargo, estos programas no sustituyen la atención especializada ante una crisis: en Bogotá, la Línea 106 ofrece apoyo y orientación en salud mental las 24 horas y, ante emergencias, se recomienda comunicarse con la Línea 123.

¿Qué factores afectan la salud mental de las mujeres en Bogotá según el OMEG?

De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), las mujeres en Bogotá enfrentan múltiples factores que afectan su salud mental, como la desigual distribución de responsabilidades de cuidado, las violencias de género y los roles culturales que influyen en su bienestar emocional. Estos elementos están asociados con síntomas de cansancio, soledad, problemas de sueño, depresión y ansiedad, y se han relacionado con un mayor riesgo de ideación e intento suicida entre las mujeres.

¿Qué ofrecen la Línea Púrpura Distrital y otros espacios de apoyo para mujeres en Bogotá?

La Línea Púrpura Distrital brinda orientación y acompañamiento a mujeres en Bogotá que enfrentan afectaciones de salud mental, incluyendo situaciones de ideación suicida. Además, existen iniciativas como las Escuelas de Educación Emocional Amar-te y Espacios de Conexión Emocional, que fortalecen las capacidades psicoemocionales y promueven el encuentro colectivo, aunque estas opciones no sustituyen la atención especializada en una crisis. Para apoyo inmediato, la Línea 106 y la Línea 123 están disponibles las 24 horas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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