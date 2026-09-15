Por: Portal Bogotá

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La salud mental de las mujeres en Bogotá enfrenta retos notables que se han evidenciado en los reportes recogidos por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) y la Secretaría Distrital de la Mujer. Aunque los hombres concentran la mayor parte de las muertes por suicidio en la ciudad, los registros sobre ideación e intentos suicidas reflejan una realidad distinta entre las mujeres. Según datos preliminares de Saludata, en lo transcurrido de 2025 se reportaron 352 muertes por suicidio en Bogotá, de las cuales 262 correspondieron a hombres y 90 a mujeres.

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Sin embargo, el panorama cambia al observar los registros de ideación suicida y los intentos de suicidio. El Observatorio de Salud de Bogotá indica que, en 2025, 21.368 mujeres presentaron ideaciones suicidas, frente a 11.873 hombres. Además, 5.288 mujeres intentaron quitarse la vida, mientras que el número de hombres fue de 3.010. Estos datos reflejan que, aunque el desenlace fatal es más frecuente en hombres, las mujeres experimentan un mayor nivel de sufrimiento y riesgo en este aspecto de su salud mental.

Los hallazgos del OMEG, apoyados en la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG), brindan un contexto adicional. El 55 % de las mujeres declararon haber experimentado síntomas como cansancio, soledad o dificultades para dormir en la semana previa al sondeo, comparado con el 45 % de los hombres. Además, un 19 % de las mujeres reportó síntomas iniciales relacionados con trastornos como depresión o ansiedad generalizada, frente al 15 % de los hombres. Es relevante aclarar que estos resultados corresponden a mediciones de detección inicial y no a diagnósticos clínicos profesionales.

De acuerdo con el estudio ‘Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores’, los factores que influyen en estas estadísticas surgen de las cargas domésticas, las desigualdades de género y las formas de violencia que muchas mujeres sufren. Tales condiciones llevan a dobles o triples jornadas de trabajo y se asocian con alteraciones del sueño y síntomas depresivos, según el OMEG. Las mujeres también siguen condicionadas por roles culturales, lo que afecta su bienestar emocional.

La Línea Púrpura Distrital atendió a 122 mujeres por ideación o intento de suicidio entre 2024 y julio de 2026, mientras que la Secretaría Distrital de la Mujer habilitó espacios para fortalecer capacidades emocionales. No obstante, en situaciones de crisis o riesgo inminente, se recomienda comunicarse con la Línea 106 de salud mental o con la Línea de Emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la salud mental de las mujeres en Bogotá presenta mayores afectaciones que la de los hombres?

De acuerdo con los estudios del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género y la Secretaría Distrital de la Mujer, las mujeres en Bogotá reportan mayores afectaciones en su salud mental debido a la carga desigual de responsabilidades sociales y familiares, la prevalencia de desigualdades de género y las violencias que enfrentan. Estas condiciones se traducen en fatiga, soledad y dificultades para dormir, además de síntomas iniciales de depresión y ansiedad.

¿Dónde pueden recibir atención de salud mental las mujeres en Bogotá?

En Bogotá, las mujeres tienen acceso a espacios como la Línea Púrpura Distrital, que brinda orientación y acompañamiento emocional. Además, la Secretaría Distrital de la Mujer ofrece programas como las Escuelas de Educación Emocional Amar-te. En casos de crisis o emergencia, se deben usar la Línea 106 para apoyo en salud mental o la Línea de Emergencias 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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