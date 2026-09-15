Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la salud mental de las mujeres evidencia retos mucho más complejos en comparación con los hombres. Aunque los datos de Saludata muestran que la mayoría de las muertes por suicidio corresponden a hombres —con 262 casos masculinos frente a 90 femeninos en lo que va de 2025—, las cifras de ideación e intento suicida se comportan de manera distinta cuando se observa el género. De acuerdo con el Observatorio de Salud de Bogotá, 21.368 mujeres reportaron ideaciones suicidas frente a 11.873 hombres durante ese período. Los intentos de suicidio también presentan una tendencia similar: 5.288 casos en mujeres y 3.010 en hombres, lo cual subraya una problemática aguda entre la población femenina.

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El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), un organismo encargado de analizar factores de desigualdad y violencia que afectan a las mujeres, señala que las afectaciones en salud mental están muy asociadas a las cargas desproporcionadas de cuidado, las violencias basadas en género y otras inequidades estructurales. A través de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer, se encontró que el 55 % de las mujeres reportó haber experimentado síntomas como cansancio, soledad o dificultades para dormir en los siete días previos al sondeo —en contraste con el 45 % en hombres. Además, el 19 % de las mujeres reflejó síntomas relacionados con depresión o ansiedad generalizada, cuatro puntos porcentuales más que los hombres.

Estos resultados, explicados en el estudio ‘Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores’, perfilan un panorama en el cual las dobles y triples jornadas resultantes de responsabilidades domésticas y sociales contribuyen a fragmentar el bienestar emocional femenino. El informe alerta también sobre la relación entre la distribución desigual de los cuidados y síntomas de insomnio o depresión, así como la presencia persistente de violencias, roles y normas de género que condicionan el día a día de las mujeres. Como complemento, entre 2024 y julio de 2026, la Línea Púrpura Distrital atendió a 122 mujeres por ideación o intento de suicidio, mostrando la importancia de la orientación psicológica y los mecanismos de acompañamiento institucional.

Frente a esta problemática, la Secretaría Distrital de la Mujer impulsa programas como las Escuelas de Educación Emocional Amar-te y los Espacios de Conexión Emocional, dirigidos por profesionales en psicología para fortalecer capacidades emocionales entre mujeres de distintos contextos. Sin embargo, estos espacios no reemplazan la atención especializada ante crisis agudas. En Bogotá, la Línea 106 es la alternativa permanente para recibir apoyo y orientación las 24 horas; en situaciones de emergencia o riesgo inmediato, lo recomendable es llamar a la Línea de Emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué son más altas las cifras de ideación e intento suicida en mujeres que en hombres en Bogotá?

Las investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género resaltan que factores como la sobrecarga de cuidado, desigualdades estructurales, violencias de género y roles culturales elevan el riesgo de afectar la salud mental femenina. Aunque los hombres presentan más muertes por suicidio, las mujeres reportan más pensamientos suicidas e intentos, reflejando el impacto de estos factores no solo en el plano individual, sino también social.

¿Qué servicios de apoyo existen en Bogotá para mujeres con síntomas de afectaciones mentales?

La Secretaría Distrital de la Mujer ofrece programas como las Escuelas de Educación Emocional Amar-te y espacios de acompañamiento psicológico para fortalecer las capacidades emocionales femeninas. Además, la Línea Púrpura Distrital y la Línea 106 están habilitadas para orientación y asistencia en salud mental. En emergencias o casos críticos, la Línea de Emergencias 123 es el canal recomendado en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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