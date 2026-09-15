Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el panorama de la salud mental revela una alerta diferenciada: aunque los hombres son quienes presentan más muertes por suicidio, las cifras sobre ideaciones e intentos suicidas indican que las mujeres afrontan una situación aún más inquietante. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), factores como las cargas de cuidado, las violencias y otras desigualdades de género tienen un impacto directo en la salud mental femenina.

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Durante 2025, de acuerdo con Saludata, se reportaron 352 muertes por suicidio en la ciudad, de las cuales 262 correspondieron a hombres y 90 a mujeres. Sin embargo, las mujeres registraron una incidencia mucho mayor en ideación e intento de suicidio: ese año, 21.368 mujeres manifestaron ideaciones suicidas, frente a 11.873 hombres, y 5.288 intentaron quitarse la vida, mientras que entre los hombres la cifra fue de 3.010, según los datos del Observatorio de Salud de Bogotá.

Los hallazgos de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) del OMEG, adscrito a la Secretaría Distrital de la Mujer, refuerzan este diagnóstico. El 55 % de las mujeres encuestadas dijo haber sufrido síntomas asociados a posibles afectaciones generales en salud mental —como cansancio, soledad o insomnio— durante los siete días previos a la consulta, frente al 45 % de los hombres. Al observar síntomas vinculados a la depresión o la ansiedad generalizada, estos estuvieron presentes en el 19 % de las mujeres y el 15 % de los hombres, siempre refiriéndose a mediciones iniciales y no diagnósticos clínicos formales.

El mismo OMEG, en su estudio ‘Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores’, identifica como factor de riesgo principal la multiplicidad de roles y cargas familiares que enfrentan las mujeres, lo que implica jornadas dobles o incluso triples. Estas responsabilidades generan efectos como alteraciones del sueño y síntomas depresivos, agravados por desigualdades estructurales, violencia de género y roles culturales, todo lo cual se relaciona con la ansiedad, depresión y conductas suicidas.

En ese contexto, entre 2024 y julio de 2026, la Línea Púrpura Distrital brindó atención a 122 mujeres por situaciones relacionadas con ideación o intento de suicidio. La Secretaría Distrital de la Mujer refuerza la atención psicoemocional mediante Escuelas Amar-te y Espacios de Conexión Emocional, aunque estos espacios no sustituyen la atención especializada. Para crisis o emergencias, Bogotá dispone de la Línea 106 y la Línea de Emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la salud mental de las mujeres en Bogotá se ve más afectada que la de los hombres?

La salud mental de las mujeres en Bogotá se ve más afectada, de acuerdo con los datos del OMEG y la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género, porque asumen más responsabilidades en el hogar y la sociedad, soportan desigualdades y violencias de género y tienen jornadas laborales más extensas. Estos factores contribuyen al aumento de síntomas como cansancio, soledad, insomnio, ansiedad y depresión, incrementando tanto la ideación como los intentos suicidas.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer para apoyar la salud mental femenina en Bogotá?

La Secretaría Distrital de la Mujer, según los hallazgos recopilados, dispone de la Línea Púrpura Distrital para atención emocional relacionada con ideación o intento de suicidio, y facilita espacios como escuelas de educación emocional (Amar-te) y Espacios de Conexión Emocional, gestionados por profesionales en psicología. Para casos de crisis aguda, Bogotá cuenta con la Línea 106 y la Línea de Emergencias 123 para orientación y apoyo inmediato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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