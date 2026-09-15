Por: Portal Bogotá

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A raíz del avance en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la estación temporal Calle 22 de TransMilenio, situada en la avenida Caracas en pleno centro de la ciudad, enfrenta un cierre total que impactará a miles de ciudadanos. De acuerdo con información oficial publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este cierre se llevará a cabo de manera continua desde el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m. Este cierre busca facilitar la ejecución de trabajos fundamentales para dicho megaproyecto, cuyas obras han sido prioritarias en la agenda de infraestructura capitalina.

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Una vez concluida esta primera fase de cierre total, las restricciones no desaparecen, sino que se mantendrán bajo un esquema de cierres nocturnos y durante los fines de semana. En detalle, de lunes a viernes la estación estará inhabilitada para el público de 11:00 p. m. a 4:30 a. m.; los fines de semana, el cierre se iniciará el viernes a las 11:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes a las 4:30 a. m. (modificándose hasta el martes en caso de ser fin de semana festivo). De esta manera, los ciudadanos deben ajustar sus desplazamientos, especialmente quienes dependen del sistema durante horas nocturnas.

Durante este periodo, TransMilenio estableció una modificación temporal en los servicios troncales. Según información oficial, los buses de las rutas B13 y H13 detendrán su servicio en el vagón 2 de la estación Calle 26 – Atrio, garantizando así una alternativa para quienes transitan por este sector. Sin embargo, el resto de rutas usuales que paran en la estación Calle 22 (Vagón 1: 3, 5, 8, A61, B13, F61, H20; Vagón 2: 3, 5, 8, C15, D20, H13, H15) no tendrán parada en el lugar durante los horarios y fechas establecidos para el cierre.

Ante este panorama, la administración sugiere a los usuarios planificar sus recorridos con anticipación. Se recomienda consultar alternativas de viaje a través de TransMiApp—la aplicación oficial del sistema TransMilenio—o en el portal web oficial. Además, es fundamental mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave, requerida para acceder al sistema y agilizar el ingreso a los servicios habilitados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerraron la estación Calle 22 de TransMilenio en Bogotá?

La estación Calle 22 de TransMilenio fue cerrada debido al avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Según la información expuesta, este cierre es necesario para permitir la intervención y construcción de infraestructura relacionada con este megaproyecto de transporte. El cierre busca garantizar la seguridad de los usuarios y la correcta ejecución de los trabajos.

¿Cuáles rutas de TransMilenio cambian con el cierre temporal de la estación Calle 22?

Durante el cierre temporal de la estación Calle 22, las rutas B13 y H13 harán parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 – Atrio, mientras que los demás servicios habituales (rutas de los vagones 1 y 2) no operarán en Calle 22 durante los horarios establecidos. Esta medida exige a los usuarios buscar rutas alternas y planificar su viaje con ayuda de TransMiApp o el sitio web de TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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