Por: Portal Bogotá

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En el marco del avance de las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la estación temporal Calle 22 de TransMilenio, ubicada sobre la avenida Caracas en el centro de la ciudad, tendrá un cierre total y continuo que comienza el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. y finalizará el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m., según información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Este cierre responde a la necesidad de intervención en la infraestructura, siendo una medida clave para garantizar el desarrollo del nuevo sistema de transporte masivo en Bogotá.

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Una vez finalizado el periodo inicial de intervención, la estación Calle 22 operará bajo un esquema de cierres parciales. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, entre lunes y viernes, el cierre será nocturno, desde las 11:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. Además, los fines de semana se implementará un cierre continuo que inicia el viernes a las 11:00 p. m. y termina el lunes a las 4:30 a. m. En caso de que haya puente festivo, la reapertura ocurrirá el martes a la misma hora. Este esquema busca facilitar el avance de las obras de la Línea 1 del Metro, minimizando el impacto en la movilidad diaria de los usuarios.

Durante el cierre de la estación temporal Calle 22, los servicios troncales también presentan modificaciones importantes. Los servicios B13 y H13 harán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio, de acuerdo con TransMilenio, la empresa operadora del sistema. Mientras tanto, las otras rutas habituales no realizarán parada en la estación Calle 22 durante los horarios y fechas de cierre. Entre estas rutas se encuentran, para el vagón 1: 3, 5, 8, A61, B13, F61, H20; y para el vagón 2: 3, 5, 8, C15, D20, H13, H15.

Para mitigar los inconvenientes, las autoridades recomiendan a los usuarios consultar las alternativas de viaje a través de la aplicación oficial TransMiApp o en la página de TransMilenio. Además, se recuerda la importancia de mantener la tarjeta TuLlave personalizada y recargada, para evitar contratiempos en sus trayectos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cierran la estación temporal Calle 22 de TransMilenio en Bogotá?

La estación temporal Calle 22 de TransMilenio tiene un cierre total y otros cierres parciales debido a las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, de acuerdo con información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Estas intervenciones son necesarias para avanzar en la infraestructura del nuevo sistema de transporte masivo en la capital.

¿Cuáles son las rutas afectadas por el cierre de la estación Calle 22 de TransMilenio?

Durante el cierre de la estación temporal Calle 22, las rutas B13 y H13 tendrán una parada provisional en la estación Calle 26 - Atrio (vagón 2), según TransMilenio. Las demás rutas habituales de los vagones 1 y 2 no operarán en esta estación durante el periodo de cierre nocturno o continuo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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