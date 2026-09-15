Por: Portal Bogotá

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El próximo miércoles 18 de septiembre de 2026, se celebrará una actividad muy especial en el marco de la conmemoración del Mes del Patrimonio en Bogotá. De acuerdo con información publicada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), este evento, denominado ‘recorrido por la memoria de Bogotá’, hace parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que invita a los ciudadanos a reconocer y conectarse con la historia de la capital colombiana. La cita está programada para las 3:30 p. m. y la entrada será completamente gratuita, aunque se requiere una inscripción previa usando los canales habilitados por el IDPC.

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Esta jornada se suma a la celebración por los 20 años del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), una de las entidades más relevantes en la protección y promoción de la herencia histórica de Bogotá. Según la información oficial, el recorrido permitirá que los asistentes visiten casas patrimoniales, archivos y vestigios arqueológicos, así como otros espacios emblemáticos que han sido testigos de las distintas transformaciones experimentadas por la ciudad a lo largo de los años. El propósito principal del evento es acercar a la ciudadanía a la memoria colectiva y destacar la importancia de la identidad y el patrimonio cultural bogotano.

El punto de partida de la actividad será la Casa Genoveva, ubicada en la calle 12B #2-58, en pleno centro de Bogotá. Desde allí, los asistentes podrán descubrir las huellas que ha dejado el trabajo de dos décadas del IDPC en la preservación de espacios y tradiciones. Al culminar el recorrido, todos están invitados a continuar la celebración en la Plaza de Bolívar, uno de los lugares más céntricos y cargados de significado en la vida de la ciudad. Allí se desarrollará una jornada abierta a todo público, con actividades pensadas para que todas las edades disfruten y aprendan sobre el patrimonio bogotano.

Entre las actividades previstas en la Plaza de Bolívar estará la ‘aprobatón’ de trámites, exhibición de publicaciones producidas por el sello editorial del IDPC y el Centro de Documentación, así como juegos y dinámicas pensadas especialmente para compartir en familia o con amigos. Al llegar la noche, se presentará una experiencia visual única, en la que la luz será protagonista para rememorar algunos de los momentos históricos más importantes de la plaza y de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye el recorrido de memoria en el Mes del Patrimonio de Bogotá?

El recorrido por la memoria en el Mes del Patrimonio de Bogotá, de acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, permite visitar casas históricas, archivos, vestigios arqueológicos y otros espacios que representan los momentos cruciales en la transformación de la ciudad. Además, se destaca la importancia de la labor del IDPC en la preservación del patrimonio local.

¿Cuál es el punto de encuentro para participar en el evento ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’?

El encuentro principal para quienes asistan al evento es la Casa Genoveva, ubicada en la calle 12B #2-58, en el centro de Bogotá, desde donde comenzará el recorrido guiado y se dará paso a las demás actividades culturales programadas para celebrar el Mes del Patrimonio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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