Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá se ha visto afectada durante la mañana del martes 15 de septiembre de 2026, producto de un accidente de tránsito ocurrido en una de las vías principales de la ciudad. De acuerdo con la información suministrada, el siniestro involucró a cinco motociclistas que transitaban por la avenida Centenario con carrera 68, en el sentido oriente a occidente, dentro de la localidad de Puente Aranda. El percance fue reportado a las 7:11 a. m. y provocó una reducción notable en la velocidad del tránsito en ese sector.

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Según las autoridades presentes en el sitio, tanto unidades de tránsito como personal de ambulancia y el denominado grupo guía acudieron para atender la emergencia. Estos cuerpos de atención trabajan coordinadamente en el lugar para asistir a los involucrados en el incidente y manejar la congestión vehicular que se generó en torno al siniestro. La presencia de estos equipos es fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para restablecer, tan pronto como sea posible, el flujo habitual de vehículos en la zona afectada.

Como consecuencia directa del accidente, se reportan afectaciones en la operación y frecuencia de algunas rutas de TransMiZonales, el sistema de transporte zonal de TransMilenio, principal red de movilidad colectiva en Bogotá. Es importante resaltar que TransMilenio juega un papel crítico en el traslado diario de miles de usuarios; por lo tanto, cualquier contratiempo sobre sus vías puede tener repercusiones amplias en los desplazamientos de la población. Según la información oficial, la operación en ese corredor vial se encuentra bajo monitoreo mientras se supera la contingencia.

Finalmente, la administración distrital recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones sobre el estado de las vías y de las rutas de TransMilenio, especialmente en momentos como este, en los que sucesos imprevistos pueden alterar la movilidad. También es de utilidad considerar rutas alternas y prever retrasos si usted transita por el sector de la avenida Centenario con carrera 68 durante la mañana de hoy.

¿Cómo afecta un accidente de tránsito en la avenida Centenario con carrera 68 a la movilidad en Bogotá?

Un accidente de tráfico en la avenida Centenario con carrera 68, especialmente uno que involucre a varios vehículos como el reportado hoy, puede provocar importantes retrasos en esa zona de la ciudad. La reducción en la velocidad de tránsito y la atención que requieren los heridos suelen afectar tanto a conductores particulares como a buses del sistema TransMilenio, dificultando el desplazamiento tanto en sentido oriente a occidente como en rutas aledañas.

¿Qué rutas de TransMiZonales se pueden ver afectadas por accidentes en esta zona de Bogotá?

Cuando ocurre un siniestro vial en corredores principales como la avenida Centenario con carrera 68, la operación y frecuencia de rutas de TransMiZonales, parte del sistema zonal de TransMilenio, pueden experimentar retrasos o modificaciones. Aunque no se especifican los números de rutas en la información disponible, los usuarios deben estar pendientes de los avisos oficiales y considerar otras opciones de transporte mientras se supera la contingencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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