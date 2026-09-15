Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Javier Humberto Silva, un entrenador físico ampliamente reconocido en su entorno, se encuentra en una situación crítica luego de sufrir un grave accidente de tránsito la noche del sábado 12 de septiembre en la vía al Totumo, en Ibagué. De acuerdo con la información suministrada, Silva permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde el equipo médico atiende las múltiples lesiones que le provocó el siniestro, dentro de las que destaca una fractura de pelvis.

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Según la versión preliminar recogida sobre los hechos, el accidente tuvo lugar en las cercanías del Néctar Arena cuando Javier, que se movilizaba en motocicleta acompañado de otra persona, fue chocado por un campero. Dicha versión señala que el conductor del vehículo invadió el carril, además de encontrarse en estado de embriaguez. A pesar de estos datos iniciales, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer en su totalidad las circunstancias que rodearon el siniestro.

La gravedad del estado de salud de Javier ha movilizado a sus familiares y amigos, quienes atraviesan momentos de angustia en tanto él permanece intubado y con soporte ventilatorio. Se ha hecho un llamado urgente a la comunidad para solicitar donantes de sangre tipo O positivo, fundamental para atender las necesidades médicas que demanda su proceso de recuperación. Esta petición se ha extendido tanto en redes sociales como a través de mensajes directos, con la esperanza de salvarle la vida en estos momentos determinantes.

Las personas interesadas en apoyar pueden acercarse a la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma en horario de oficina. Allí se reciben las donaciones de sangre bajo estándares médicos adecuados; para quienes requieran información adicional sobre el proceso y las condiciones para ser donante, se habilitó el número 318 709 7520 como canal de contacto directo.

Frente a la difícil coyuntura, la familia de Javier ha insistido también en la importancia de que quienes no puedan donar sangre compartan el llamado, con el fin de ampliar la búsqueda de posibles donantes y contribuir solidariamente a la recuperación del entrenador.

¿Cómo pueden ayudar quienes no tienen sangre tipo O positivo en emergencias como la de Javier Humberto Silva?

Las personas que no cuenten con sangre tipo O positivo pueden brindar apoyo compartiendo el mensaje de urgencia en redes sociales, grupos comunitarios o familiares, ampliando así la red de búsqueda y las posibilidades de que lleguen donantes adecuados a la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, como pide la familia de Javier.

¿Qué procedimientos siguen las autoridades tras un accidente por posible embriaguez, como el ocurrido en Ibagué?

En estos casos, de acuerdo con la información del reporte, las autoridades abren una investigación para establecer las circunstancias del accidente, incluyendo la verificación del estado de embriaguez del conductor y la reconstrucción de los hechos que llevaron al siniestro, aspecto clave para determinar posibles responsabilidades legales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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