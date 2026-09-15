Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, persiste una preocupante situación en torno a la salud mental de las mujeres. Aunque las cifras de muertes por suicidio muestran que la mayoría corresponde a hombres, el panorama cambia cuando se analizan los datos sobre ideación e intento suicida: las mujeres son quienes lideran estos registros. El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) resalta que las cargas de cuidado, las violencias cotidianas y las desigualdades de género afectan profundamente la salud mental femenina en la capital.

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De acuerdo con Saludata, en 2025, el suicidio cobró la vida de 352 personas en Bogotá, de las cuales 262 eran hombres y 90 eran mujeres. Sin embargo, los registros oficiales del Observatorio de Salud de Bogotá reflejan que ese año 21.368 mujeres presentaron ideaciones suicidas frente a 11.873 hombres, y 5.288 mujeres intentaron acabar con su vida, en contraste con 3.010 casos masculinos.

La Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) realizada por el OMEG de la Secretaría Distrital de la Mujer amplía el contexto: el 55 % de las mujeres declaró haber sentido síntomas asociados a posibles afectaciones generales de salud mental durante la semana previa a la encuesta, como cansancio, soledad o dificultad para dormir; en los hombres, el porcentaje fue del 45 %. Cuando se observan síntomas ligados a posibles trastornos, como señales de depresión o ansiedad generalizada, la diferencia sigue siendo notable: el 19 % de mujeres reportó estos indicios frente al 15 % de hombres. Es importante aclarar que estas cifras reflejan una primera detección de señales, no diagnósticos clínicos.

Según el estudio ‘Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores’, elaborador por el OMEG, factores como las dobles o triples jornadas por responsabilidades sociales y familiares afectan especialmente a las mujeres. La distribución desigual de los cuidados se traduce en alteraciones del sueño y síntomas depresivos, a lo que se suman desigualdades de género, violencia y roles culturales restrictivos. En total, estas condiciones estructurales están relacionadas con incrementos de ansiedad, depresión e incluso mayor conducta suicida en las mujeres, según el OMEG.

Entre 2024 y julio de 2026, la Línea Púrpura Distrital reportó la atención de 122 mujeres por situaciones vinculadas a ideación o intento de suicidio. Asimismo, la Secretaría Distrital de la Mujer ofrece programas como las Escuelas de Educación Emocional Amar-te y Espacios de Conexión Emocional, facilitados por psicólogos, para fortalecer capacidades psicoemocionales; sin embargo, estas alternativas no sustituyen atención médica especializada. En casos de crisis, en Bogotá, la Línea 106 está disponible permanentemente y ante emergencias graves deben usarse servicios habilitados como la Línea 123.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de afectaciones en salud mental de mujeres en Bogotá?

Según la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, los síntomas más frecuentes reportados por mujeres en Bogotá durante la semana previa a la encuesta incluyen cansancio, sentimientos de soledad y dificultades para dormir. Estos indicadores sugieren posibles afectaciones generales en salud mental, que pueden derivar en problemas más graves si no son atendidos oportunamente.

¿Cómo afectan las cargas de cuidado y las desigualdades de género a la salud mental de las mujeres?

De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, las responsabilidades sociales y familiares que recaen principalmente en las mujeres pueden transformarse en dobles o triples jornadas de trabajo, impactando negativamente su bienestar emocional. La distribución desigual de las tareas de cuidado, junto con la exposición a violencias y los roles culturales restrictivos, se asocian directamente con alteraciones del sueño, síntomas depresivos, mayores tasas de ansiedad y una mayor incidencia de ideación e intento suicida en mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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