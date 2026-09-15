Por: Portal Bogotá

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La salud mental de las mujeres en Bogotá es motivo de especial atención, pues, según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), si bien los hombres representan la mayoría de fallecimientos por suicidio, las cifras de ideación e intentos suicidas dibujan un panorama distinto en el caso de las mujeres. El OMEG subraya que las desigualdades de género, las cargas asociadas al cuidado y las violencias marcan de forma significativa el bienestar emocional de la población femenina en la ciudad.

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Septiembre, mes dedicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a crear conciencia sobre el suicidio, es una oportunidad clave para reflexionar sobre el tema. De acuerdo con Saludata, en 2025 Bogotá registró 352 muertes por suicidio: 262 correspondieron a hombres y 90 a mujeres. Sin embargo, la realidad se complejiza al observar los casos de ideación y tentativa: 21.368 mujeres manifestaron ideaciones suicidas frente a 11.873 hombres. Además, 5.288 mujeres intentaron quitarse la vida, superando ampliamente los 3.010 hombres registrados (Observatorio de Salud de Bogotá).

La Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) aplicada por el OMEG y la Secretaría Distrital de la Mujer revela que el 55 % de las mujeres reportó haber experimentado síntomas relacionados con afectaciones en salud mental —como cansancio, soledad o dificultades para dormir— durante la semana anterior a la encuesta, frente al 45 % de los hombres. También se identificaron diferencias ante síntomas ligados a posibles trastornos: el 19 % de las mujeres frente al 15 % de los hombres presentó señales que podrían asociarse a depresión o ansiedad generalizada, aunque se aclara que estos datos no constituyen un diagnóstico clínico.

El estudio ‘Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores’, liderado por el OMEG, vincula la sobrecarga de responsabilidades —tanto sociales como familiares— con la aparición de dobles o triples jornadas de trabajo, afectando el descanso y el estado de ánimo de muchas mujeres. Además, resalta que la distribución desigual de las tareas de cuidado va acompañada por síntomas depresivos y trastornos del sueño. Otros factores como las desigualdades estructurales, las violencias de género y los roles culturales siguen condicionando negativamente la experiencia emocional femenina.

Entre 2024 y julio de 2026, la Línea Púrpura Distrital reportó la atención a 122 mujeres en situaciones relacionadas con la ideación o intento suicida. Como señala la Secretaría Distrital de la Mujer, la oferta de atención incluye espacios psi-coemocionales y escuelas enfocadas en fortalecer la salud emocional, pero se enfatiza que ante crisis severas resulta imprescindible acceder a líneas especializadas como la Línea 106 o, en emergencias, la Línea 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué factores principales afectan la salud mental de las mujeres en Bogotá?

Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, entre los principales factores que afectan la salud mental de las mujeres en Bogotá se encuentran las cargas familiares y de cuidado, las desigualdades de género, las violencias y los roles culturales. Estas condiciones expuestas por el OMEG contribuyen a un mayor desgaste emocional y a la aparición de síntomas como cansancio, soledad y dificultades para dormir.

¿Qué servicios hay en Bogotá para mujeres que enfrentan crisis de salud mental?

La Secretaría Distrital de la Mujer ofrece espacios de acompañamiento psicoemocional, como las Escuelas de Educación Emocional Amar-te y la Línea Púrpura Distrital. Sin embargo, en casos de atención especializada o crisis de salud mental, se recomienda comunicarse con la Línea 106, que funciona las 24 horas, o en situaciones de emergencia, marcar la Línea 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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