Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la salud mental de las mujeres presenta una preocupación creciente, según el análisis del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG). Si bien las cifras muestran que la mayoría de las muertes por suicidio corresponden a hombres, el comportamiento de la ideación e intento suicida entre las mujeres revela patrones distintos. El Observatorio ha destacado, con base en sus investigaciones, cómo las cargas de cuidado, las desigualdades de género y la violencia repercuten fuertemente en la salud mental femenina en la ciudad.

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Septiembre es el mes establecido por la Organización Mundial de la Salud para promover la conciencia frente al suicidio. De acuerdo con datos preliminares de Saludata, en lo que va de 2025 se han reportado 352 fallecimientos por suicidio en Bogotá: 262 hombres y 90 mujeres. No obstante, la tendencia cambia al observar los registros de ideación suicida —pensamientos sobre quitarse la vida— e intentos de suicidio. De acuerdo con el Observatorio de Salud de Bogotá, en 2025 un total de 21.368 mujeres tuvieron ideaciones suicidas, comparadas con 11.873 hombres. Además, 5.288 mujeres intentaron suicidarse, frente a 3.010 hombres.

Los datos de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) del OMEG y la Secretaría Distrital de la Mujer profundizan en estas diferencias. El 55 % de las mujeres reportó síntomas asociados a posibles afectaciones generales de salud mental (por ejemplo, cansancio, soledad o problemas para dormir) en la última semana, mientras en los hombres fue el 45 %. Del mismo modo, un 19 % de mujeres manifestó signos vinculados a depresión o ansiedad generalizada, frente a 15 % en los hombres. Es importante señalar que estos resultados corresponden a una detección inicial y no a diagnósticos clínicos.

El estudio ‘Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores’, adelantado por el OMEG, identifica la sobrecarga laboral y familiar, los roles culturales y la distribución desigual de tareas de cuidado como factores clave. Las mujeres siguen asumiendo múltiples jornadas que afectan su bienestar emocional. Asimismo, situaciones de violencia y desigualdad de género se asocian a síntomas como depresión, ansiedad y conductas suicidas.

En cuanto al acceso a ayuda, la Línea Púrpura Distrital acompañó a 122 mujeres por ideación o intento suicida entre 2024 y julio de 2026. Este apoyo se suma a los espacios de fortalecimiento de capacidades emocionales ofrecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer, diseñados para promover el bienestar psicoemocional colectivo. Sin embargo, estos no sustituyen la atención especializada en crisis; en Bogotá, la Línea 106 ofrece apoyo en salud mental las 24 horas y en caso de emergencia, la Línea 123 es el canal recomendado.

¿Cómo afecta la desigualdad de género la salud mental de las mujeres en Bogotá?

De acuerdo con los estudios del OMEG citados en el artículo, la desigualdad de género impacta la salud mental de las mujeres a través de la sobrecarga de trabajo doméstico y familiar, la violencia de género y los roles culturales que condicionan su bienestar emocional. Estas experiencias se asocian con mayores niveles de cansancio, soledad, síntomas depresivos y aumento de la ideación y el intento suicida entre las mujeres en comparación con los hombres.

¿Qué servicios ofrece Bogotá para apoyar la salud mental de las mujeres en riesgo?

Según la información del artículo, Bogotá cuenta con servicios como la Línea Púrpura Distrital, orientada a mujeres que requieren asesoría o acompañamiento en situaciones relacionadas con ideación o intento suicida. Además, existen espacios de educación emocional y conexión grupal gestionados por la Secretaría Distrital de la Mujer. Para atención en crisis, la ciudad dispone de la Línea 106 de apoyo psicoemocional y la Línea 123 ante emergencias inmediatas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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