La bancada multipartidista de Gobierno presentó en el Congreso el proyecto de ley denominado ‘Ley Laura: Niños, no experimento’, que busca prohibir determinados procedimientos médicos de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa fue promovida por congresistas del Centro Democrático, Partido Conservador y Salvación Nacional, luego del llamado del presidente Abelardo De La Espriella para establecer límites a estas intervenciones.
Presidente.
Junto con varios congresistas ya presentamos un proyecto de ley que busca prohibir los bloqueadores de pubertad y las terapias hormonales en menores de edad en el marco de intervenciones de afirmación de género.Lee También
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Esperamos contar con el apoyo del gobierno. https://t.co/uorlErYVPw pic.twitter.com/u2wyTOZmCu
— Andrés Forero CD (@AForeroM) September 14, 2026
El Gobierno anunció su respaldo al proyecto. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que la propuesta recoge un compromiso de campaña del mandatario y afirmó que el Ejecutivo comparte su contenido y la apoyará con determinación. El expresidente Álvaro Uribe también respaldó la iniciativa.
El proyecto plantea prohibir en menores los bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos relacionados con la afirmación de género.
Además, establece posibles sanciones para médicos que realicen estas prácticas, incluyendo investigaciones éticas y una eventual suspensión del ejercicio profesional.
También contempla sanciones administrativas para EPS e IPS que autoricen, financien o faciliten estos procedimientos.
La propuesta toma su nombre del caso de una joven llamada Laura, quien asegura haber recibido testosterona a los 15 años.
Sus promotores cuestionan los protocolos médicos utilizados y advierten sobre posibles efectos permanentes en la fertilidad y la función reproductiva.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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