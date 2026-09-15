La bancada multipartidista de Gobierno presentó en el Congreso el proyecto de ley denominado ‘Ley Laura: Niños, no experimento’, que busca prohibir determinados procedimientos médicos de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes.

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La iniciativa fue promovida por congresistas del Centro Democrático, Partido Conservador y Salvación Nacional, luego del llamado del presidente Abelardo De La Espriella para establecer límites a estas intervenciones.

El Gobierno anunció su respaldo al proyecto. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que la propuesta recoge un compromiso de campaña del mandatario y afirmó que el Ejecutivo comparte su contenido y la apoyará con determinación. El expresidente Álvaro Uribe también respaldó la iniciativa.

El proyecto plantea prohibir en menores los bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos relacionados con la afirmación de género.

Además, establece posibles sanciones para médicos que realicen estas prácticas, incluyendo investigaciones éticas y una eventual suspensión del ejercicio profesional.

También contempla sanciones administrativas para EPS e IPS que autoricen, financien o faciliten estos procedimientos.

La propuesta toma su nombre del caso de una joven llamada Laura, quien asegura haber recibido testosterona a los 15 años.

Sus promotores cuestionan los protocolos médicos utilizados y advierten sobre posibles efectos permanentes en la fertilidad y la función reproductiva.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.