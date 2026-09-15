Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer de 57 años fue víctima de un violento ataque en el barrio Ceiba del Salado, ubicado en la comuna 7 de Ibagué, el lunes 14 de septiembre. El hecho, que ha causado conmoción en la comunidad, ocurrió cuando la mujer se encontraba sola en su vivienda, mientras trabajadores adelantaban adecuaciones en el lugar. Justamente había dejado una ventana sin seguro para posibilitar el ingreso de uno de los trabajadores, quien le avisó que se dirigía hacia el inmueble. La víctima relató que, tras abrir la puerta y apartarse para orar, un hombre aprovechó la oportunidad para ingresar a la casa y atacarla.

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De acuerdo con lo que citó El Nuevo Día, uno de los elementos que más inquieta a la familia de la mujer es que el agresor le manifestó durante el ataque que llevaba tiempo observándola y siguiéndola, sin que ella se percatara de ello. Según el testimonio de la afectada, el hombre, joven —de unos 20 años—, habría vigilado sus movimientos esperando el momento preciso para ejecutar el asalto. Como resultado de la agresión, la mujer sufrió múltiples heridas, hematomas en sus extremidades y en el abdomen.

En torno a la posibilidad de un abuso sexual, la información que circula hasta el momento no es concluyente. El Nuevo Día y la propia familia de la víctima han enfatizado que, pese a algunas versiones en medios, no se ha confirmado ni descartado formalmente una agresión sexual. Según las fuentes consultadas, lo que sí se sabe con certeza es que el hombre entró a la vivienda, amenazó a la mujer con unas tijeras, intentó quitarle la ropa y hurtó dinero y el celular, hechos que hacen parte de la denuncia presentada ante las autoridades.

Tras la huida del agresor —que habría mantenido el rostro cubierto durante el asalto—, fue una vecina quien advirtió que algo anormal sucedía y dio aviso para que la víctima recibiera atención médica en el puesto de salud de El Salado. La mujer, apreciada en el sector por su trato con los animales y su cercanía con la comunidad, permanece acompañada por sus hijos mientras avanza la investigación.

Este caso ha encendido las alarmas en el norte de Ibagué y la comuna 7, ya que, según los relatos, el presunto atacante habría estado vigilando previamente a la mujer. Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido, identificar y capturar al responsable, quien sigue libre mientras se reúnen las pruebas necesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el ataque a la mujer en Ceiba del Salado, Ibagué?

El ataque tuvo lugar cuando la mujer se encontraba sola en su casa, tras dejar una ventana sin seguro para facilitar el ingreso de trabajadores que hacían adecuaciones en el inmueble. De acuerdo con El Nuevo Día, el agresor aprovechó esta situación, ingresó a la vivienda, la amenazó con tijeras y le causó varias heridas, además de robarle dinero y el celular.

¿Qué información han confirmado las autoridades sobre el presunto abuso sexual?

Hasta el momento, las autoridades y los procedimientos médicos no han confirmado ni descartado la existencia de abuso sexual en este caso. Familiares y medios como El Nuevo Día han pedido no difundir versiones no verificadas, ya que solo se ha comprobado que hubo lesiones físicas, amenazas e intento de despojarla de su ropa durante el ataque, junto con el robo de pertenencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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