Por: Portal Bogotá

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La salud mental en Bogotá revela una perspectiva compleja cuando se analizan las diferencias entre hombres y mujeres. Aunque los hombres registran un mayor número de muertes por suicidio en la ciudad, la evidencia muestra que las mujeres presentan mayores tasas de ideación e intento suicida. El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) ha sido clave para analizar cómo factores como las responsabilidades de cuidado, las violencias sufridas y las desigualdades persistentes impactan la salud emocional de las bogotanas.

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Según datos preliminares de Saludata, durante el año 2025 se presentaron 352 muertes por suicidio en Bogotá, 262 de hombres y 90 de mujeres. Sin embargo, al revisar los registros de ideaciones e intentos, la diferencia de género es evidente: en 2025, 21.368 mujeres manifestaron pensamientos suicidas en comparación con 11.873 hombres; además, 5.288 mujeres intentaron quitarse la vida frente a 3.010 hombres (cifras del Observatorio de Salud de Bogotá).

La Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) del OMEG, adscrito a la Secretaría Distrital de la Mujer, revela que el 55 % de las mujeres reportó síntomas asociados a afectaciones generales en salud mental, como cansancio, soledad o dificultades para dormir durante la semana previa a la encuesta. Esto contrasta con el 45 % de los hombres. Al observar señales vinculadas a posibles trastornos como depresión o ansiedad generalizada, la prevalencia en mujeres es también mayor: 19 % frente a 15 % de los hombres. Cabe señalar que estas cifras corresponden a mediciones de alerta y no a diagnósticos clínicos.

El informe 'Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores', elaborado por el OMEG, identifica la sobrecarga de trabajo doméstico y responsabilidades familiares como un factor de peso, ya que puede traducirse en dobles o triples jornadas laborales, afectando el bienestar emocional. Además, la desigualdad de género, la violencia sufrida y los roles culturales tradicionales inciden directamente en la aparición de síntomas depresivos, alteraciones del sueño, ansiedad y conductas suicidas.

Entre 2024 y julio de 2026, la Línea Púrpura Distrital, vinculada a la Secretaría Distrital de la Mujer, atendió a 122 mujeres por situaciones de ideación o intento de suicidio, evidenciando la importancia de estos espacios de orientación y acompañamiento. La entidad también ofrece estrategias de fortalecimiento psicoemocional a través de programas como las Escuelas de Educación Emocional Amar-te, siempre acompañadas por profesionales en psicología.

Para atención especializada en casos de crisis, Bogotá cuenta con la Línea 106 de apoyo en salud mental y la Línea de Emergencias 123 para situaciones de riesgo inmediato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales causas de afectaciones en la salud mental de las mujeres en Bogotá?

Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), las principales causas de afectaciones en salud mental de las mujeres bogotanas son la sobrecarga de labores de cuidado, las desigualdades de género, la violencia y los roles culturales tradicionales. Estos factores pueden llevar al desarrollo de síntomas depresivos, ansiedad, alteraciones del sueño y mayor riesgo de ideación e intento suicida.

¿Qué servicios de atención en salud mental existen para mujeres en Bogotá?

En Bogotá, las mujeres pueden acceder a la Línea Púrpura Distrital, un espacio de orientación frente a situaciones de crisis, y a la Línea 106, que ofrece apoyo en salud mental las 24 horas. Además, la Secretaría Distrital de la Mujer brinda programas de fortalecimiento psicoemocional y las Escuelas de Educación Emocional Amar-te; ante situaciones de riesgo inmediato, se recomienda comunicarse con la Línea de Emergencias 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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