Por: Portal Bogotá

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La salud mental de las mujeres en Bogotá presenta retos considerables que, aunque muchas veces pasan desapercibidos, están siendo analizados por entidades como el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG). De acuerdo con el OMEG, las afectaciones en el bienestar emocional y mental de las mujeres tienen sus raíces en factores estructurales como la carga desproporcionada de cuidado, las violencias de género y las desigualdades persistentes en la sociedad. Si bien las cifras más altas de muertes por suicidio corresponden a los hombres —de acuerdo con Saludata, en el año 2025 se registraron 352 suicidios en Bogotá, de los cuales 262 fueron hombres y 90 mujeres—, los datos muestran que las mujeres reportan con mayor frecuencia tanto ideación como intentos suicidas.

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Según registros del Observatorio de Salud de Bogotá, en 2025 hubo 21.368 mujeres con ideaciones suicidas, superando ampliamente los 11.873 hombres; además, 5.288 mujeres intentaron quitarse la vida, comparadas con 3.010 hombres. Estos resultados reflejan una afectación superior en la esfera emocional femenina, incluso cuando el desenlace fatal en suicidio es menor. Encuestas como la de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) refuerzan este panorama: el 55 % de las mujeres encuestadas presentó síntomas generales asociados a afectaciones en salud mental —cansancio, soledad o dificultades para dormir— durante la última semana, frente al 45 % en el caso de los hombres. Al profundizar sobre síntomas que pueden estar relacionados con trastornos mentales, como la depresión o la ansiedad generalizada, la proporción sigue siendo mayor en las mujeres (19 % frente a 15 % de los hombres).

Un hallazgo relevante del estudio ‘Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores', elaborado por el OMEG, es la relación entre las múltiples responsabilidades sociales y familiares que asumen las mujeres —incluso en dobles o triples jornadas— y el aumento de señales depresivas o alteraciones en el sueño. La investigación también señala que las desigualdades estructurales y los roles culturales fortalecerían la relación entre ser mujer y presentar mayores riesgos de depresión, ansiedad y conductas suicidas.

Entre 2024 y julio de 2026, la Línea Púrpura Distrital, una herramienta de orientación de la Secretaría Distrital de la Mujer, atendió 122 casos de mujeres con ideación o intento suicida. Además, la Secretaría impulsa la generación de capacidades psicoemocionales mediante las Escuelas de Educación Emocional Amar-te y Espacios de Conexión Emocional, orientados por profesionales en psicología. No obstante, dichos espacios no sustituyen la atención especializada. En Bogotá, la Línea 106 está disponible 24 horas para apoyo en salud mental, y en caso de emergencia, se debe contactar la Línea de Emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales factores que afectan la salud mental de las mujeres en Bogotá?

La investigación del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) y la Secretaría Distrital de la Mujer identifica que las cargas de cuidado, la violencia de género, las desigualdades estructurales y los roles culturales tradicionales afectan de forma significativa el bienestar emocional de las mujeres. Estas condiciones pueden generar síntomas como cansancio, soledad, dificultades para dormir y señales asociadas a la depresión o ansiedad.

¿Cómo se manifiestan los síntomas de afectación en salud mental entre mujeres y hombres según las encuestas en Bogotá?

De acuerdo con la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG), un 55 % de mujeres reporta síntomas de afectación general en salud mental, frente al 45 % de los hombres. En cuanto a posibles trastornos mentales como depresión o ansiedad, la diferencia sigue presente: 19 % de mujeres y 15 % de hombres mostraron señales de estas condiciones, evidenciando una mayor frecuencia de síntomas entre la población femenina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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