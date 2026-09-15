Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ocho personas que se encontraban secuestradas fueron rescatadas en una zona rural de Convención, en el Norte de Santander, tras una operación conjunta que involucró a varias instituciones de la Fuerza Pública. Según la información divulgada por las autoridades, la intervención se desarrolló en la región del Catatumbo, una zona conocida por su compleja situación de orden público, y fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron ubicar el sitio exacto donde las víctimas permanecían retenidas.

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La operación fue ejecutada por unidades especiales del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, quienes contaron además con el respaldo del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Este despliegue coordinado de fuerzas y la utilización de inteligencia interagencial fueron claves para determinar el lugar y organizar el ingreso al punto en el que se encontraban las ocho personas.

De acuerdo con los reportes entregados por las entidades, el caso estaría relacionado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos armados organizados con presencia en la región. No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de las personas rescatadas, el periodo exacto que permanecieron en cautiverio ni las condiciones en las que fueron privadas de su libertad.

Mientras las autoridades procedieron con el rescate, también se iniciaron investigaciones para esclarecer plenamente quiénes serían los responsables materiales de este secuestro múltiple. Este tipo de procedimientos, según lo enfatizado por los voceros de la Fuerza Pública, requieren de coordinación y precisión dado el riesgo que implican tanto para las víctimas como para los uniformados que participan en las maniobras de intervención.

La operación, que hasta ahora ha dejado como saldo el rescate de las ocho personas, se mantendrá bajo seguimiento mientras avanzan las indagaciones judiciales para definir responsabilidades y esclarecer las circunstancias, evitando así la especulación sobre los detalles que aún permanecen bajo reserva en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes participaron en el rescate de las personas secuestradas en Convención, Norte de Santander?

En la operación para rescatar a las ocho personas secuestradas en Convención, Norte de Santander, participaron unidades del Gaula de la Policía Nacional, efectivos del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La labor se realizó con apoyo de inteligencia interagencial, lo que permitió coordinar el sitio de intervención y ejecutar el rescate de forma conjunta.

¿Cuál fue el papel de la inteligencia en la localización de las víctimas en Catatumbo?

La inteligencia desempeñó un papel determinante en el rescate realizado en Catatumbo, ya que permitió establecer el lugar preciso donde se encontraban las personas retenidas. Gracias a esta labor, las unidades encargadas pudieron coordinar y ejecutar la intervención, asegurando el éxito de la operación y la liberación de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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