Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para dar un paso trascendental en la consolidación de una regulación ambiental más clara y accesible. La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), autoridad ambiental de la ciudad, inició un proceso de revisión y depuración normativa con el objetivo de estructurar en el futuro una regulación más ordenada, eficiente y fácil de consultar, de acuerdo con información oficial publicada en el sitio web de la SDA. La iniciativa contempla la publicación de un inventario de normativas que estarán disponibles para consulta y comentarios por parte de la ciudadanía, lo que permitirá complementar las disposiciones vigentes, identificar posibles vacíos y sugerir observaciones sobre la vigencia, aplicabilidad y pertinencia de las resoluciones en revisión.

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De acuerdo con Jorge Luis Gómez Cure, jefe de la Oficina Jurídica de la SDA, este ejercicio busca avanzar hacia una normativa ambiental más organizada y accesible. Destacó que la participación ciudadana será crucial para enriquecer el análisis respecto a la vigencia y adecuación de las disposiciones regulatorias. El inventario, que contiene normas de interés para autoridades ambientales, entidades públicas, empresas, academia y comunidades relacionadas con la captación y uso del agua, vertimientos, intervención y ocupación de cauces, así como el manejo del suelo, estará disponible durante 10 días hábiles, entre el 14 y el 28 de septiembre de 2026, tanto en la página web de la SDA como en LegalBog.

Este proceso de depuración surge tras revisar más de 5.600 resoluciones de carácter general expedidas por la Secretaría de Ambiente, de las cuales, como parte de un plan piloto, se seleccionaron 121 resoluciones preliminares enfocadas en recursos hídricos y suelo, consideradas normas reglamentarias. El objetivo a mediano plazo es consolidar la Resolución Única del Sector Ambiente, lo que facilitaría la consulta y aplicación de la normativa expedida por la entidad para distintos actores de la ciudad.

La transparencia y la colaboración entre la institucionalidad y la ciudadanía son ejes de este plan piloto, que también apunta a un modelo de control fiscal ambiental urbano más riguroso. La revisión normativa, entonces, no solo ordenará los instrumentos legales existentes, sino que proyecta una gestión ambiental pública más eficiente y cercana a las necesidades actuales de Bogotá.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede la ciudadanía participar en la revisión de normatividad ambiental en Bogotá?

La ciudadanía puede participar revisando el inventario de normativas ambientales que la Secretaría Distrital de Ambiente pondrá a disposición desde el 14 hasta el 28 de septiembre de 2026 en su sitio web oficial y en LegalBog. Los interesados pueden aportar comentarios, sugerencias y observaciones para complementar y actualizar las disposiciones regulatorias, contribuyendo así al proceso de depuración normativa en la ciudad.

¿Qué significa la depuración normativa ambiental en el contexto de Bogotá?

La depuración normativa ambiental se refiere al proceso de revisar, analizar y organizar las resoluciones vigentes para eliminar duplicidades, actualizar o suprimir aquellas que hayan perdido validez, y consolidar las normativas en instrumentos más claros, como la Resolución Única del Sector Ambiente. Esta acción, emprendida por la SDA, busca hacer más eficiente la consulta y aplicación de la regulación ambiental distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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